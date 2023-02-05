ما سر الشارة الخضراء التي ارتداها لاعبو وولفرهامبتون أمام ليفربول؟

أصبح وولفرهامبتون واندرارز أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يرتدي شارات خضراء خلال فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على ليفربول في المسابقة، يوم السبت.

وسحق وولفرهامبتون المهدد بالهبوط منافسه ليفربول وفاز على فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الذي واصل غيابه عن الانتصارات في الدوري الممتاز هذا العام حتى الآن.

وتركت الهزيمة ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة عقب بداية كارثية لعام 2023، حيث فاز مرة واحدة فقط في سبع مباريات في كافة المسابقات، وكانت أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتلقى وولفرهامبتون دفعة للهروب من الهبوط وأصبح في المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ثلاثي المؤخرة، كما نال اللاعبون تحية حارة من الجماهير في الدقائق الأخيرة مع كل لمسة للكرة.

وهتفت جماهير وولفرهامبتون للمدير الفني الإسباني يولين لوبتيغي "نحن نحب سوبر لوبتيغي"، بعدما تولى المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني.