ما سر الشارة الخضراء التي ارتداها لاعبو وولفرهامبتون أمام ليفربول؟
أصبح وولفرهامبتون واندرارز أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يرتدي شارات خضراء خلال فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على ليفربول في المسابقة، يوم السبت.
وسحق وولفرهامبتون المهدد بالهبوط منافسه ليفربول وفاز على فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الذي واصل غيابه عن الانتصارات في الدوري الممتاز هذا العام حتى الآن.
وتركت الهزيمة ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة عقب بداية كارثية لعام 2023، حيث فاز مرة واحدة فقط في سبع مباريات في كافة المسابقات، وكانت أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتلقى وولفرهامبتون دفعة للهروب من الهبوط وأصبح في المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ثلاثي المؤخرة، كما نال اللاعبون تحية حارة من الجماهير في الدقائق الأخيرة مع كل لمسة للكرة.
وهتفت جماهير وولفرهامبتون للمدير الفني الإسباني يولين لوبتيغي "نحن نحب سوبر لوبتيغي"، بعدما تولى المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن لاعبي وولفرهامبتون ارتدوا شارات خضراء على أذرعهم ضمن حملة "كرة قدم خضراء" في إطار مشاركة النادي عملية تعزيز الاستدامة البيئية.
ولتسليط الضوء على هذه المبادرة، ارتدى لاعبو وولفرهامبتون على أذرعهم شارات ذات لون أخضر، كما يقدم وولفرهامبتون خيارات طعام نباتية مخفضة السعر في ملعبه لجميع المشجعين سواء جماهيره أو جماهير الفريق الضيف.
وأشاد حارس المرمى دان بنتلي، الذي تم تعيينه سفيراً للمشروع، بالخطوة لتعزيز الحوار بشأن تغير المناخ والاستدامة للجمهور في جميع أنحاء العالم.
وقال لموقع النادي الرسمي على الإنترنت: "تغير المناخ، وكيف يمكننا معالجته، هو أحد أهم المحادثات التي يمكن أن نجريها في هذا الوقت، وأنا سعيد حقًا بأن وولفرهامبتون يلعب دوره في هذه المبادرة".
وأضاف الحارس: "في بعض الأحيان، قد يبدو تغير المناخ مربكا لنا جميعا، ولكن إذا قمنا جميعًا بإجراء تغييرات صغيرة في حياتنا وساهمنا في مساعدة مستقبل الكوكب بطرق قليلة، فسوف يحدث فرق كبير بمرور الوقت".