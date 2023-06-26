دشن له والده حسابًا على "إنستغرام".. نجل فودين يخطف الأنظار بصورة أيقونية (شاهد)

ما زال روني، نجل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، يخطف الأضواء من والده، إذ بات نجمًا عالميًّا ولديه عدد من المعجبين نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين والده.

ولم يقتصر الأمر على الصور والفيديوهات التي تنتشر للطفل الصغير بكثافة عقب المباريات، ولكن روني سرق الأضواء من والده أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر فودين تدشين حساب لابنه على منصة "إنستغرام"، وفي غضون ساعات قليلة فقط، أصبح لديه أكثر من 900 ألف متابع.