كونتي ينتقد جدول المنافسات "الجنوني" بعد كأس العالم

انتقد أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جدول المباريات بعد كأس العالم، إذ ستقام منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أيام من اختتام البطولة في قطر الشهر المقبل.

وتختتم البطولة، التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في 18 ديسمبر كانون الأول المقبل، بينما ستقام مباريات دوري الرابطة في نفس الأسبوع، فيما تعود منافسات الدوري الممتاز في 26 ديسمبر.

وفي حديثه عشية مواجهة ليفربول، غدا الأحد، في الدوري، أبدى كونتي قلقه بشأن سلامة اللاعبين.

وأبلغ الصحفيين: "كنا نتوقع هذا الموقف، كنا نعرف أن إقامة كأس العالم خلال موسم الدوري ودوري الأبطال ضرب من الجنون. جدول المنافسات بهذه الصورة جنوني".

وأضاف: "بكل صدق، من الغريب جدا أن نستأنف اللعب في إنجلترا بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم.

"نحن البلد الوحيد الذي يقوم بذلك. تتمهل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها لمنح اللاعبين فرصة للراحة والتقاط الأنفاس.