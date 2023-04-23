غوارديولا يتحدث عن غضب رياض محرز والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أعرب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بعد فوز فريقه 3-صفر على شيفيلد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية، لينهي سلسلة خسائره في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأجرى غوارديولا ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تعادلت مع بايرن ميونخ في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وسجل رياض محرز ثلاثة أهداف ليقود فريقه إلى النهائي حيث يواجه غريمه المحلي مانشستر يونايتد أو برايتون آند هوف ألبيون.
وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا بعد الفوز: "إنها المرة الرابعة على التوالي التي نصل فيها إلى هذه المرحلة (قبل النهائي)، لم نتمكن من اجتيازها في آخر ثلاث مرات أمام آرسنال وتشيلسي وليفربول".
وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمس، جاءت هذه المباراة بعد مواجهة بايرن وتحدثنا بشأن ضرورة المحاولة مجددا لتقديم أداء جيد وأبلى كل اللاعبين بلاء حسنا، اللاعبون الذين شاركوا كبدلاء.. كان الجميع مثاليا".
وأشار غوارديولا إلى أنه "سعيد" بوصول فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ فوزه باللقب للمرة السادسة في 2019.
وتحدث غوارديولا عن دور محرز المحوري في مواجهة الأمس.
وقال: "دائما ما يكون غاضبا معي عندما لا يلعب.. طوال الوقت، يجعلني ألاحظ عبوسه. لم يكن كذلك أمس، إنه لاعب استثنائي وكان مستواه استثنائيا، إنه لاعب المواعيد الكبرى يتمتع بالعقلية المطلوبة لتسجيل الأهداف".
وأبدي محرز سعادته بعدما أصبح أول لاعب من سيتي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بملعب ويمبلي على الإطلاق كما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مباراة بقبل النهائي ثلاثية من الأهداف منذ 1958.
وقال محرز في مقابلة مع تلفزيون النادي: "من الجيد جدا التسجيل ومساعدة الفريق على الفوز، كنا نحرص على الفوز اليوم وتقديم أداء جيد. وصلنا إلى قبل النهائي في آخر ثلاث سنوات وخسرنا، كنا نحرص على التأهل هذه المرة، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وقوية ونستحق التأهل للنهائي".
وأضاف: "سعيد جدا بأنني فعلت هذا مع مثل هذا النادي وأنا سعيد بارتداء هذا القميص وبجعل الجماهير فخورة والوصول إلى النهائي".
وتابع: "الأهم هو الطريقة التي نلعب بها الآن ويجب علينا أن نواصل على نفس المنوال لأنني أعتقد أننا في مرحلة جيدة".
ووصل سيتي، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر ولكن تتبقى له مباراتان مؤجلتان، إلى قبل نهائي دوري الأبطال.
وإذا فاز بالألقاب الثلاثة، فإنه سيعادل الإنجاز الذي حققه غريمه المحلي يونايتد في 1999.
وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك ما يدعو جماهير يونايتد للقلق بهذا الصدد، قال غوارديولا مازحًا: "لا يجب أن يشعروا بالخوف، نحن جيران، ودائما ما يتعامل الجيران بلطف مع بعضهم بعضا".
وأردف: "قلت في الأمس إننا بعيدون عن الثلاثية ولا بأس بهذا النقاش كلحظة مضحكة".
ويستضيف سيتي يوم الأربعاء المقبل منافسه آرسنال في مباراة قد تكون حاسمة في صراع اللقب.