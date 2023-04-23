غوارديولا يتحدث عن غضب رياض محرز والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا بعد الفوز: "إنها المرة الرابعة على التوالي التي نصل فيها إلى هذه المرحلة (قبل النهائي)، لم نتمكن من اجتيازها في آخر ثلاث مرات أمام آرسنال وتشيلسي وليفربول".

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمس، جاءت هذه المباراة بعد مواجهة بايرن وتحدثنا بشأن ضرورة المحاولة مجددا لتقديم أداء جيد وأبلى كل اللاعبين بلاء حسنا، اللاعبون الذين شاركوا كبدلاء.. كان الجميع مثاليا".

وأشار غوارديولا إلى أنه "سعيد" بوصول فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ فوزه باللقب للمرة السادسة في 2019.

وتحدث غوارديولا عن دور محرز المحوري في مواجهة الأمس.

وقال: "دائما ما يكون غاضبا معي عندما لا يلعب.. طوال الوقت، يجعلني ألاحظ عبوسه. لم يكن كذلك أمس، إنه لاعب استثنائي وكان مستواه استثنائيا، إنه لاعب المواعيد الكبرى يتمتع بالعقلية المطلوبة لتسجيل الأهداف".