مانشستر سيتي يعلن تحقيق أرباح وإيرادات قياسية في موسم 2021/2022

ولم يذكر مانشستر سيتي التفاصيل المالية للتعاقد مع هالاند لكن وسائل إعلام ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء المهاجم النرويجي قد تتجاوز 300 مليون يورو (316.08 مليون دولار) بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.

وتوج مانشستر سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز في خمس سنوات والوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة دفعة مالية قوية.

لكن سجل بيع اللاعبين- والذي وصفه الرئيس التنفيذي فيران سوريانو بأنه "رائع" - كان أيضًا مفتاحًا لجلب المزيد من أفضل اللاعبين في العالم إلى استاد الاتحاد.