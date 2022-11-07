مانشستر سيتي يعلن تحقيق أرباح وإيرادات قياسية في موسم 2021/2022
أشاد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل سنة مالية للنادي على الإطلاق بعد الكشف عن أرباح قياسية بلغت 41.7 مليون جنيه إسترليني رغم التعاقد مع الهداف إيرلينغ هالاند.
ومع عودة المشجعين إلى الملاعب بعد انتهاء قيود كوفيد-19، سجل النادي أيضًا أعلى إيرادات على الإطلاق بلغت 613 مليون جنيه إسترليني وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره النادي، اليوم الإثنين.
ولم يذكر مانشستر سيتي التفاصيل المالية للتعاقد مع هالاند لكن وسائل إعلام ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء المهاجم النرويجي قد تتجاوز 300 مليون يورو (316.08 مليون دولار) بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.
وتوج مانشستر سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز في خمس سنوات والوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة دفعة مالية قوية.
لكن سجل بيع اللاعبين- والذي وصفه الرئيس التنفيذي فيران سوريانو بأنه "رائع" - كان أيضًا مفتاحًا لجلب المزيد من أفضل اللاعبين في العالم إلى استاد الاتحاد.
وقال المبارك: "دافعنا لطوي صفحة الجائحة ووضعها وراءنا بقوة، حيث ساعدت المواهب التي يملكها النادي على تحقيق أنجح سنة مالية في تاريخ النادي. أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية يجعلوننا وجهتهم المفضلة. نفذنا تداول اللاعبين بمهارة كبيرة ونتائج مالية إيجابية، واستمرت شراكاتنا التجارية في التوسع".
وأضاف المبارك: "كرة القدم لا تقف مكتوفة الأيدي وتستمر الأندية الرائدة الأخرى في التطور، لذلك نحتاج إلى تحدي أنفسنا باستمرار لتحسين ما حققناه. هذا يعني المزيد من الابتكار في مانشستر وخارجها".
وتفوق مانشستر سيتي من حيث القيمة التجارية وفقا لتقرير موقع "براند فاينانس" الأخير ليتجاوز جاره ومنافسه المحلي مانشستر يونايتد لأول مرة.
وحقق حامل لقب الدوري الإنجليزي إيرادات بلغت 613 مليون جنيه إسترليني (702 مليون دولار) بزيادة 43.2 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق وأرباحا قياسية بلغت 41.7 مليون جنيه إسترليني، فيما حقق انخفاضا طفيفا في فاتورة الأجور بلغ 353.9 مليون جنيه إسترليني، لكن من المرجح أن يرتفع ذلك في الأشهر الـ 12 المقبلة بعد وصول هالاند وفيليبس وآخرين.
واستمر النادي في النمو تجاريًا - حيث تم إدراج 46 شريكًا عالميًا وإقليميًا الآن، وارتفعت الإيرادات من ذلك إلى ما يقرب من 310 ملايين جنيه إسترليني.
وقال سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي لكرة القدم ": "سعيد بالنتائج لكني أتمنى أن يكون هناك المزيد من النتائج المشجعة. لقد عززت الأرباح أيضًا من خلال نشاط الانتقالات الرائع لدينا".
وأضاف: "سوف ينمو هذا بشكل أكبر في 2022-2023، مدعومًا بصيف غير مسبوق بعد الموسم من نشاط الانتقالات الذي ولّد أعلى إجمالي إيصالات للاعبين على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء في الصيف أو على مدار العام".
وأتم: "هذا يشمل انتقال ثمانية من خريجي الأكاديمية، مما يسلط الضوء على النجاح المتزايد لأكاديمية النادي في رعاية لاعبي كرة القدم الذين يواصلون حياتهم المهنية ليس فقط في مانشستر سيتي ولكن أيضًا في البطولات المحلية الأوروبية الكبرى على نطاق أوسع".
ويشمل ذلك التعاقد مع هالاند وكذلك بيع نجوم الفريق الأول مثل غابرييل جيسوس وأوليكس زينتشينكو ورحيم سترلينغ.