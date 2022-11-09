صحف رياضية: "برشلونة يذهب لكأس العالم متصدرا".. "توقف ميلان".. و"إعصار مورينيو"
شكل فوز برشلونة على أوساسونا واحتفاظه بصدارة الدوري الإسباني، وتأثير نهائيات كأس العالم على تعثر ريال مدريد، وقائمة المنتخب الفرنسي للمونديال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحف بفوز نابولي وتعادل ميلان في الدوري الإيطالي، ولقاءات الأربعاء في الدوريين الإسباني والإيطالي، والملف المشترك بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا لتنظيم كأس العالم 2030، وفوز الفرنسية كارولين غارسيا بالبطولة الختامية للاعبات التنس، واتفاق بيكيه وشاكيرا على ملف الانفصال.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أوساسونا 2-1 واحتفاظه بصدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يذهب لكأس العالم متصدرا".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع فيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بشأن الملف المشترك مع إسبانيا وأوكرانيا لتنظيم كأس العالم 2030، وكتبت: "فيرناندو غوميز: نحن الترشيح الذي يقدم ضمانات أكثر".
كما اهتمت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور ومستواه مؤخرا مع ريال مدريد، وكتبت: "تحت دائرة الضوء".
الصحيفة اهتمت باجتماع دوري السوبر الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، وكتبت: "توقيف جديد من يويفا لدوري السوبر الأوروبي".
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة رغم النقص العددي على أوساسونا 2-1 واحتفاظه بصدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "بطولي".
الصحيفة اهتمت بفوز جيرونا على إلتشي 2-1 ولقاء إسبانيول أمام فياريال، وكتبت: "سيتين يواجه مصيره أمام إسبانيول".
كما اهتمت الصحيفة باتفاق بيكيه وشاكيرا بشأن حضانة الأطفال، وكتبت: "بيكيه وشاكيرا يتفقان بشأن الانفصال".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة المثير على أوساسونا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "3 نقاط".
الصحيفة اهتمت بلقاءات ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد، وإسبانيول أمام فياريال في الدوري الإسباني، وكتبت: "اختبار أزمة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا"، و"سيتين يتقاطع مع إسبانيول".
الصحيفة اهتمت بأزمة ريال مدريد الأخيرة، وكتبت: "قرب المونديال يدفع فاتورته ريال مدريد".
آس
ركزت الصحيفة على تعثر ريال مدريد في اللقاءات الأخيرة، وكتبت: "نهائيات كأس العالم توقف ريال مدريد".
الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على أوساسونا 2-1 وتمسكه بصدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "الناجي برشلونة".
الصحيفة اهتمت بلقاءات إسبانيول ضد فياريال، وريال مايوركا أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت: "سيتين يبقى في منصبه"، و"كوكي يهب لنجدة أتلتيكو مدريد".
كما اهتمت باجتماع الشركة المسؤولة عن دوري السوبر الأوروبي و"يويفا"، وكتبت: "دوري السوبر: الاجتماع انتهى بشكل سيئ".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز الفرنسية كارولين غارسيا بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس، وكتبت: "ماستر شيف".
الصحيفة اهتمت بقائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في نهائيات كأس العالم، والتي يعلنها اليوم المدرب ديدييه ديشان، وكتبت: "كلوس في خطر وجيرو يمكنه التنفس".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز نابولي على إمبولي 2-0 وابتعاده في صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: "الفوز العاشر على التوالي لنابولي +8 نقاط".
الصحيفة تحدثت عن تعادل ميلان سلبيا أمام كريمونيزي، وكتبت: "توقف ميلان".
الصحيفة اهتمت بلقاء إنتر ميلان وبولونيا، وكتبت: "إبلاغ سيميوني"، و"المكافآت انتهت".
كما اهتمت بلقاء ساسولو وروما، وكتبت: "إعصار مورينيو".