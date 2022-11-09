صحف رياضية: "برشلونة يذهب لكأس العالم متصدرا".. "توقف ميلان".. و"إعصار مورينيو"

شكل فوز برشلونة على أوساسونا واحتفاظه بصدارة الدوري الإسباني، وتأثير نهائيات كأس العالم على تعثر ريال مدريد، وقائمة المنتخب الفرنسي للمونديال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بفوز نابولي وتعادل ميلان في الدوري الإيطالي، ولقاءات الأربعاء في الدوريين الإسباني والإيطالي، والملف المشترك بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا لتنظيم كأس العالم 2030، وفوز الفرنسية كارولين غارسيا بالبطولة الختامية للاعبات التنس، واتفاق بيكيه وشاكيرا على ملف الانفصال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أوساسونا 2-1 واحتفاظه بصدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يذهب لكأس العالم متصدرا".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع فيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بشأن الملف المشترك مع إسبانيا وأوكرانيا لتنظيم كأس العالم 2030، وكتبت: "فيرناندو غوميز: نحن الترشيح الذي يقدم ضمانات أكثر".

كما اهتمت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور ومستواه مؤخرا مع ريال مدريد، وكتبت: "تحت دائرة الضوء".

الصحيفة اهتمت باجتماع دوري السوبر الأوروبي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، وكتبت: "توقيف جديد من يويفا لدوري السوبر الأوروبي".