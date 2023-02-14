محمد صلاح وأسرته يلتقطون صورًا مع الفنان الأمريكي ويل فيريل بعد مباراة ليفربول وإيفرتون
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورًا خلال لقائه الممثل الأمريكي الشهير "ويل فيريل" عقب انتهاء مباراة فريقه مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي، مساء الإثنين.
والتقط "صلاح" الذي كان برفقة زوجته وابنتيه "مكة وكيان" الصور مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، في أعقاب ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون.
ومن المعروف أن "ويل فيريل" من عشاق نادي ليفربول، حيث يتواجد دائمًا لمتابعة مبارياته على مدرجات "الآنفيلد".
وفاز ليفربول بهدفين دون ردٍ، على ضيفه إيفرتون ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن "صلاح" من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة.
وعانى الريدز من أزمة نتائج بفشله بتحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري الممتاز ومن ضمنها 3 هزائم.
ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات، أن محمد صلاح بات اللاعب الثالث عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يساهم في 100 هدف في البطولة على ملعب واحد.
وأوضحت أن النجم المصري سجل 71 هدفًا، وصنع 29 هدفًا على ملعب “الأنفيلد”.
وأشارت إلى أن النجم المصري حقق ذلك في 104 مباريات، ليصبح ثالث أسرع لاعب تحقيقًا لذلك بعد تييري هنري (92 مباراة في ملعب هايبري)، وآلان شيرر (74 مباراة في ملعب إيوود بارك).