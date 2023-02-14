محمد صلاح وأسرته يلتقطون صورًا مع الفنان الأمريكي ويل فيريل بعد مباراة ليفربول وإيفرتون

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورًا خلال لقائه الممثل الأمريكي الشهير "ويل فيريل" عقب انتهاء مباراة فريقه مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي، مساء الإثنين.

والتقط "صلاح" الذي كان برفقة زوجته وابنتيه "مكة وكيان" الصور مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، في أعقاب ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون.

ومن المعروف أن "ويل فيريل" من عشاق نادي ليفربول، حيث يتواجد دائمًا لمتابعة مبارياته على مدرجات "الآنفيلد".