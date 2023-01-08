الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
يتجدد اللقاء بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتستكمل اليوم الأحد منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد وعلى رأسها مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، بجانب لقاء كارديف سيتي وليدز يونايتد، ونوريتش سيتي مع بلاكبيرن.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب (الاتحاد).
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
مواجهة جديدة
يتجدد الصدام بين مانشستر سيتي وتشيلسي بعد أيام من لقاء الفريقين يوم الخميس الماضي ببطولة الدوري الذي فاز به مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في ملعب "ستامفورد بريدج".
وحقق تشيلسي لقب كأس الاتحاد من قبل 8 مرات آخرها موسم 2017 - 2018.
وحقق مانشستر سيتي الفوز بلقب كأس الاتحاد 6 مرات آخرها موسم 2018 - 2019.
أفكار غوارديولا
يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة مشواره في بطولة كأس الاتحاد بعدما تقدم أيضًا في كأس الرابطة وينافس بقوة على لقب الدوري.
وقال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه من الرائع اللعب ضد تشيلسي في ملعب "الاتحاد" بعد تحقيق الفوز في مباراة الدوري بأيام قليلة.
وأوضح أنه لا يعرف إذا كان غراهام بوتر مدرب تشيلسي سيجري تغييرات على شكل الفريق في لقاء كأس الاتحاد، مؤكدًا أن المواجهة بكل الأحوال ستكون مختلفة.
ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ستيفان أورتيغا وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز ومانويل أكانجي وريكو لويس وسيرجيو غوميز.
ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوغان وكول بالمير مع ثلاثي خط الهجوم رياض محرز وجاك غريليش وجوليان ألفاريز.
خطط بوتر
يتطلع تشيلسي لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج موخرًا في بطولة الدوري.
وقال غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يشعر بأي ضغوط قبل هذه المواجهة وكل تركيزه في تحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي لتعويض الخسارة في لقاء الدوري.
وأعلن تشيلسي تعاقده في الساعات القليلة الماضية مع اللاعب ديفيد فوفانا لاعب مولده النرويجي في بداية الانتقالات الشتوية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي اللقاء بتشكيل يضم حارس المرمى كيبا وأمامه الرباعي تياغو سيلفا وكاليدو كوليبالي وسيزار أزابيلكويتا ومارك كوكوريلا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماتيو كوفاسيتش وبجواره دينيس زكريا وماسون ماونت مع ثلاثي الهجوم كاي هافيرتز وحكيم زياش وكارني شيكوميكا.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لفريق تشيلسي الذي يبحث عن رد اعتباره.
وأشار إلى أن مانشستر سيتي سيمنح الفرصة لبعض البدلاء مثل ألفاريز وبالمير وأكانجي.