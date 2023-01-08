الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يتجدد اللقاء بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتستكمل اليوم الأحد منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد وعلى رأسها مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، بجانب لقاء كارديف سيتي وليدز يونايتد، ونوريتش سيتي مع بلاكبيرن.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب (الاتحاد).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.