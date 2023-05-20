مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال أمام نوتينغهام

ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد خسارة منافسه آرسنال 1-صفر أمام نوتنغهام فورست.

وتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة، ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة وتتبقى له ثلاث مباريات.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.

وسجل هدف نوتينغهام الوحيد تايوو أونيي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وحاول آرسنال جاهدا إدراك التعادل للبقاء على أمل المنافسة، ولكن مع انتهاء المباراة بخسارة "الغانرز" ذهب اللقب إلى مانشستر سيتي.