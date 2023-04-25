صورة مقربة تظهر أبرز التعليمات على زجاجة مياه دي خيا خلال تصديه لركلات الترجيح أمام برايتون

كشفت صورة مقربة الملاحظات التي كتبها ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على زجاجة المياه الخاصة به خلال تصديه لركلات الترجيح لفريقه ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 7-6 والذي أقيم على ملعب ويمبلي، ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي.

وتقام المباراة النهائية بين قطبي مانشستر يوم 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.