صورة مقربة تظهر أبرز التعليمات على زجاجة مياه دي خيا خلال تصديه لركلات الترجيح أمام برايتون
كشفت صورة مقربة الملاحظات التي كتبها ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على زجاجة المياه الخاصة به خلال تصديه لركلات الترجيح لفريقه ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 7-6 والذي أقيم على ملعب ويمبلي، ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي.
وتقام المباراة النهائية بين قطبي مانشستر يوم 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.
وأضاع سولي مارش الركلة الوحيدة لبرايتون لكن دي خيا لم يتصد لها رغم ذهابه قبل كل ركلة للنظر في قصاصة ورق على زجاجة المياه الخاصة به للتعرف على أماكن تسديد لاعبي برايتون لركلاتهم.
وتوقع دي خيا زاوية التسديد بشكل صحيح في 3 مرات أمام لاعبي برايتون لكنه لم يتصد لأي منهم.
وفي صورة جديدة نشرتها شبكة ESPN أظهرت الملاحظات على زجاجة المياه بجودة عالية.
وأظهرت الصورة أسماء مسددي ركلات الترجيح في برايتون والزوايا المفضلة لهم في التصويب.
ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يستعين فيها دي خيا بشيء مشابه، فخلال مباراتهم ضد فياريال في الدوري الأوروبي 2021 فعل الأمر نفسه، لكن مانشستر خسر وقتها بركلات الترجيح 11-10.