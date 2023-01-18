في مباراة الإعادة.. إليوت يقود ليفربول للفوز على وولفرهامبتون ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
المباراة شهدت هدفًا وحيدًا صعد بالريدز للدور الرابع
كان هدف هارفي إليوت بتسديدة رائعة بعيدة المدى كافيا ليمنح ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الفوز 1-صفر خارج ملعبه على وولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بالدور الثالث الثلاثاء.
وركض لاعب الوسط الشاب إليوت بالكرة لمسافة كبيرة قبل أن يرسل تسديدة هائلة تجاوزت حارس وولفرهامبتون الذي كان متقدما قليلا عن مرماه في الدقيقة 13.
وولفرهامبتون كان باهتا في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يدخل أجواء المباراة بعد الاستراحة لكن دفاع ليفربول حافظ على شباكه نظيفة ليحقق أول فوز لهم في أربع مباريات بجميع المسابقات.
المباراة أعيدت بسبب التعادل في اللقاء السابق
وبهذه النتيجة سيتقابل ليفربول في الدور الرابع خارج ملعبه مع برايتون آند هوف ألبيون الذي سحق فريق المدرب يورجن كلوب 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.