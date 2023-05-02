غوارديولا: مانشستر سيتي يمتلك "القوة الذهنية" لخوض المباريات المتبقية هذا الموسم
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه يتمتع بالقوة الذهنية لتحمل الجدول المزدحم للمباريات في المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يستهدف حصد ثلاثية محتملة من الألقاب.
ويتقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنقطة واحدة على آرسنال مع وجود مباراة مؤجلة له، وقد حجز مكانًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 3 يونيو، ويستعد لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.
وسيخوض فريق المدرب غوارديولا 8 مباريات إجمالًا على مدار 25 يومًا المقبلة، لكن المدرب الإسباني قال إن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مواجهات على 3 جبهات في مثل هذه المرحلة من الموسم.
وأضاف غوارديولا للصحفيين قبل مباراة يوم غد على أرضه أمام وست هام يونايتد: "أمام اللاعبين نحو شهر وأسبوع للقتال.. لعبنا آخر 6 أو 7 سنوات في ظل هذا الموقف.
"فعلنا ذلك كثيرًا، وهذه ليست المرة الأولى، ونمتلك كل شيء، فهناك القوة الذهنية، وهذه أفضل فترة يمكننا أن نعيشها ونحن لا نشعر بتعب.
"لدينا أفكار إيجابية، لذلك نحن لسنا متعبين، إنها فرصة أخرى تتاح لنا الآن، علينا أن نتعافى ونسعى إلى اقتناصها".
واحتل سيتي صدارة ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ شهرين بفوزه 2-1 على فولهام، يوم الأحد الماضي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفه الرابع والثلاثين ليعادل الرقم القياسي لأكبر حصيلة من الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم أول استثنائي للغاية للاعب في إنجلترا.
وردًا على سؤال عما إذا كان هالاند يمكنه تحطيم الرقم القياسي الذي سجله ديكسي دين والذي صمد لفترة طويلة وهو 63 هدفًا في موسم واحد في إنجلترا، أشار غوارديولا إلى أنه لن يضع هذا هدفًا أمام اللاعب النرويجي البالغ من العمر 22 عامًا، والذي سجل حتى الآن 50 هدفًا في جميع المسابقات.
وأشار غوارديولا: "كل (الأرقام القياسية) ستتحطم يومًا ما، أنا متأكد من أنه سيسجل المزيد في الدوري الممتاز قبل نهاية الموسم.
"لا أعرف ما الذي سيحدث، إنها مفاجأة لنا، لكن ربما الأمر لايمثل مفاجأة بالنسبة له بأن يفعل ما فعله في هذا الدوري الصعب.
"الطريقة التي يتصرف بها تصب في صالح نجاح الفريق".
وقال غوارديولا إن الشكوك تحيط بمشاركة لاعب الوسط كيفن دي بروين في المباراة بعد أن غاب عن مباراة، مطلع الأسبوع، أمام فولهام، لكن المدافع الهولندي نيثن آكي عاد للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.