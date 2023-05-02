غوارديولا: مانشستر سيتي يمتلك "القوة الذهنية" لخوض المباريات المتبقية هذا الموسم

وسيخوض فريق المدرب غوارديولا 8 مباريات إجمالًا على مدار 25 يومًا المقبلة، لكن المدرب الإسباني قال إن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مواجهات على 3 جبهات في مثل هذه المرحلة من الموسم.

وأضاف غوارديولا للصحفيين قبل مباراة يوم غد على أرضه أمام وست هام يونايتد: "أمام اللاعبين نحو شهر وأسبوع للقتال.. لعبنا آخر 6 أو 7 سنوات في ظل هذا الموقف.

"فعلنا ذلك كثيرًا، وهذه ليست المرة الأولى، ونمتلك كل شيء، فهناك القوة الذهنية، وهذه أفضل فترة يمكننا أن نعيشها ونحن لا نشعر بتعب.

"لدينا أفكار إيجابية، لذلك نحن لسنا متعبين، إنها فرصة أخرى تتاح لنا الآن، علينا أن نتعافى ونسعى إلى اقتناصها".