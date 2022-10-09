ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في المباراة التي تجمعه مع آرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات اليوم الأحد.

وشارك روبرتو فيرمينو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدل الكولومبي المصاب لويس دياز.

وجاء هدف فيرمينو بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دقيقة من جوردان هندرسون.

وكان البرازيلي غابرييل مارتينيلي قد وضع آرسنال في المقدمة بهدف في الدقيقة الأولى، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 34، وسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لآرسنال في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يعدل روبرتو فيرمينو النتيجة في الدقيقة 53.

ورفع روبرتو فيرمينو رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، علما أن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب برصيد 15 هدفا، مقابل 5 أهداف لهاري كين نجم توتنهام.