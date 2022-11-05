الاتحاد الإنجليزي يقدم استئنافا ضد عقوبة يورغن كلوب ويطالب بإيقافه
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تقديم استئناف ضد عقوبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال لقاء القمة أمام مانشستر سيتي لكن لجنة الانضباط اكتفت بتغريمه 30 ألف جنيه إسترليني بسبب سلوك غير لائق.
وتلقى كلوب بطاقة حمراء من طرف الحكم أنتوني تايلور في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد احتجاجه على عدم منح ركلة حرة للنجم المصري محمد صلاح إثر تدخل من البرتغالي برناردو سيلفا.
وتلقى المدرب الألماني غرامة تبلغ 30 ألف جنيه إسترليني لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر استئناف القرار ويطالب بمعاقبة كلوب بالإيقاف.
وحاء في بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "يمكن لاتحاد كرة القدم أن يؤكد أنهم يستأنفون عقوبة اللجنة التنظيمية المستقلة في ما يتعلق بالقضية الأخيرة التي تشمل يورغن كلوب بعد مراجعة أسبابهم المكتوبة".
وخلال الموسم الحالي تلقى عدد من المدربين عقوبات الإيقاف عن قيادة أنديتهم من دكة البدلاء كالألماني توماس توخيل المدرب السابق لتشيلسي والأمريكي خيسي مارش مدرب ليدز يونايتد.
ويواجه ليفربول غدا الأحد منافسه توتنهام في لقاء قمة عن الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يبحث كلوب عن إعادة فريقه لسكة الانتصارات بعد خسارتين على التوالي أمام نوتنغهام فوريست وليدز يونايتد.
ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر آرسنال.
وخلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق ليفربول الفوز 4 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 4 مرات، أما في دوري أبطال أوروبا فقد صعد الريدز إلى دور الـ16 في المركز الثاني خلف نابولي في المجموعة الأولى.