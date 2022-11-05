الاتحاد الإنجليزي يقدم استئنافا ضد عقوبة يورغن كلوب ويطالب بإيقافه

وتلقى المدرب الألماني غرامة تبلغ 30 ألف جنيه إسترليني لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر استئناف القرار ويطالب بمعاقبة كلوب بالإيقاف.

وحاء في بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "يمكن لاتحاد كرة القدم أن يؤكد أنهم يستأنفون عقوبة اللجنة التنظيمية المستقلة في ما يتعلق بالقضية الأخيرة التي تشمل يورغن كلوب بعد مراجعة أسبابهم المكتوبة".

وخلال الموسم الحالي تلقى عدد من المدربين عقوبات الإيقاف عن قيادة أنديتهم من دكة البدلاء كالألماني توماس توخيل المدرب السابق لتشيلسي والأمريكي خيسي مارش مدرب ليدز يونايتد.