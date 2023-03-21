هويبرغ نجم توتنهام يطالب كونتي بتوضيح انتقاداته للاعبين بعد التعادل مع ساوثهامبتون
طالب بيير-إيميل هويبرغ، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، مدرب الفريق، أنطونيو كونتي بتوضيح نقده اللاذع للاعبيه بعد التعادل 3-3 مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.
والدنماركي الدولي المخضرم هو أول لاعب من توتنهام يعلّق علانية على التصريحات الغاضبة التي أدلى بها كونتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة.
ومن المتوقع أن يرحل كونتي، الذي اتهم لاعبيه بالأنانية والافتقار لروح الفريق، وعدم القدرة على اللعب تحت الضغط، عن الفريق قبل نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة فنلندا، وقازاخستان، في تصفيات بطولة أوروبا 2024، سأل أحد الصحفيين اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن تصريحات كونتي.
وقال هويبرغ: "لقد أدلى بتصريحات صادقة جدًا ومنفتحة جدًا في المؤتمر الصحفي، هذا لأنه غير راض، لا تفعل ذلك إذا تأهلت لدور الثمانية بدوري الأبطال أو إذا تأهلت إلى قبل نهائي كأس الاتحاد".
وأضاف: "أرى أنك كي تحقق النجاح كفريق تحتاج 11 رجلًا من الملتزمين بمشروع وهدف، لكنني أعتقد أن عليه أن يوضح شعوره بصورة أكبر قبل أن تتمكن أنت كلاعب من التقييم".
ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز بفارق نقطتين فقط أمام نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.. وودَّع الفريق كأس الاتحاد ودوري الأبطال هذا الشهر.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن لاعبي توتنهام كانوا على تواصل مع المدير الفني السابق للفريق ماوريسيو بوكتينيو بشأن العودة إلى النادي.
وأوضحت أن بوكتينيو يميل إلى قبول فكرة العودة إلى تدريب توتنهام، إذا عُرض عليه المنصب من الإدارة.