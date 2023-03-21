هويبرغ نجم توتنهام يطالب كونتي بتوضيح انتقاداته للاعبين بعد التعادل مع ساوثهامبتون

طالب بيير-إيميل هويبرغ، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، مدرب الفريق، أنطونيو كونتي بتوضيح نقده اللاذع للاعبيه بعد التعادل 3-3 مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

والدنماركي الدولي المخضرم هو أول لاعب من توتنهام يعلّق علانية على التصريحات الغاضبة التي أدلى بها كونتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة.

ومن المتوقع أن يرحل كونتي، الذي اتهم لاعبيه بالأنانية والافتقار لروح الفريق، وعدم القدرة على اللعب تحت الضغط، عن الفريق قبل نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة فنلندا، وقازاخستان، في تصفيات بطولة أوروبا 2024، سأل أحد الصحفيين اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن تصريحات كونتي.