ديلي ميل: مستثمرون قطريون يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد

وكانت وكالة بلومبرغ قالت الشهر الماضي، إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المجموعة القطرية مستعدة لدفع مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني مطلوب من ملاك النادي وتعتقد أنها مستعدة لتقديم عرض مالي لا ينافسه أي أحد.

كما أكدت الصحيفة أن المجموعة القطرية مستعدة لصرف 2 مليار جنيه إسترليني لتطوير ملعب "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد وستحاول معرفة رأي المشجعين قبل اتخاذ القرار، كما ستدعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بصفقات كبيرة لإعادة الفريق لقمة أندية إنجلترا وأوروبا.

وقال مصدر مقرب من العرض القطري للصحيفة: "هناك أموال كبيرة متاحة، هؤلاء الناس جادون، يريدون التأكد من أن مانشستر يونايتد في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، وهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى".