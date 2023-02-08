ديلي ميل: مستثمرون قطريون يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد
قالت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر لم تعلن هويتها، إن مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض مالي كبير لشراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدمت شركة إينوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة غليزر مالكة النادي، في نوفمبر تشرين الثاني، أنها تدرس الخيارات المتاحة ومنها البيع أو استثمارات جديدة.
وكانت وكالة بلومبرغ قالت الشهر الماضي، إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المجموعة القطرية مستعدة لدفع مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني مطلوب من ملاك النادي وتعتقد أنها مستعدة لتقديم عرض مالي لا ينافسه أي أحد.
كما أكدت الصحيفة أن المجموعة القطرية مستعدة لصرف 2 مليار جنيه إسترليني لتطوير ملعب "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد وستحاول معرفة رأي المشجعين قبل اتخاذ القرار، كما ستدعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بصفقات كبيرة لإعادة الفريق لقمة أندية إنجلترا وأوروبا.
وقال مصدر مقرب من العرض القطري للصحيفة: "هناك أموال كبيرة متاحة، هؤلاء الناس جادون، يريدون التأكد من أن مانشستر يونايتد في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، وهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى".
وأضاف المصدر، في إشارة لكون العرض القطري جاء نتيجة نجاح الدولة العربية في تنظيم نهائيات كأس العالم 2022: "إنهم يريدون تقوية الفريق لإعادته إلى القمة، لكنهم يريدون أيضًا أن يكون ذلك لصالح المجتمع، إنهم يريدون أيضًا البناء على نجاح تنظيم كأس العالم".
وأكد المصدر أن المجموعة الاستثمارية القطرية تعرف قيمة مانشستر يونايتد، موضحا: "إنهم يدركون أن مانشستر يونايتد هو أعظم نادي كرة قدم في العالم، وهناك إصرار لا يتزعزع على شرائه والحصول عليه ووضعه في المكان الذي يجب أن يكون فيه".
وكان آخر لقب ليونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويحتل فريق المدرب إريك تين هاغ المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن آرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.