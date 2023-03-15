الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي في جولة الإياب بدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وتقام أيضًا في نفس التوقيت مواجهة أخرى تجمع بين نابولي الإيطالي وآنتراخت فرانكفورت الألماني في إطار نفس المرحلة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
سيناريوهات التأهل
حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب ليفربول في عقر داره بجولة الذهاب بنتيجة 2-5.
وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قاعدة للتسجيل خارج الأرض في البطولات القارية.
ويحتاج ليفربول للفوز بفارق 4 أهداف أمام ريال مدريد أو الفوز بفارق 3 أهداف للتعادل واللجوء إلى الوقت الإضافي.
ويحتاج ريال مدريد للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين.
أسلحة ريال مدريد
يتطلع ريال مدريد لتكرار التفوق على حساب ليفربول والتأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي في حملته للدفاع عن اللقب.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يدخل مواجهة ليفربول دون حسابات وكل تركيزه ينصب على تحقيق الفوز مجددًا.
وأشار إلى أن ريال مدريد يلعب كرة قدم هجومية ومستمر في هذا النموذج رغم دوافع ليفربول في العودة للمباراة.
ويعود إلى قائمة ريال مدريد النجم كريم بنزيما بعدما غاب عن لقاء آنفيلد ويغيب دافيد ألابا بسبب الإصابة.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغير وداني كارفخال وفيرلاند ميندي أو ناتشو فرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وتوني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفريدي.
انتفاضة ليفربول
يبحث ليفربول عن الريمونتادا والانتفاضة أمام ريال مدريد والتأهل بسيناريو صعب بتعويض الخسارة في لقاء الذهاب.
وقال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يتمسك بحظوظه في التأهل حتى إذا كانت %1.
وأوضح أنه طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز في اللقاء وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على حساب ريال مدريد والوصول إلى مرمى أصحاب الأرض.
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك وإبراهيم كوناتي وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينيو وجوردان هندرسون وستيفان بابيتش مع ثلاثي خط الهجوم كودي جاكبو ومحمد صلاح وداروين نونيز.
وقال هاني رمزي، نجم فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة نظريًا أقرب لصالح ريال مدريد ولكن على أرض الملعب كل السيناريوهات واردة.
وأكد أن ريال مدريد سيحاول اقتناص هدف مبكر لقتل طموح ليفربول في العودة للمباراة، موضحا أن ليفربول سيعتمد على تحركات صلاح وجاكبو في عمق دفاع ريال مدريد.