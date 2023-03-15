الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي في جولة الإياب بدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتقام أيضًا في نفس التوقيت مواجهة أخرى تجمع بين نابولي الإيطالي وآنتراخت فرانكفورت الألماني في إطار نفس المرحلة.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.