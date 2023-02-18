ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يصعق أستون فيلا برباعية

اقتنص آرسنال فوزا قاتلا من نظيره أستون فيلا بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أستون فيلا مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق أولي واتكينز.

وتعادل آرسنال في الدقيقة 16 عن طريق بوكايو ساكا، لكن أستون فيلا سجل هدف التقدم الثاني عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، اقتنص أوليكساندر زينشينكو التعادل للغانرز مع الدقيقة 61.

ولكن نجح جورجينهو في اقتناص الفوز للآرسنال بهدف ثالث قاتل في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 98، سجل غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لآرسنال.