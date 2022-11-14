كريستيانو رونالدو يلغي متابعة حساب مانشستر يونايتد في تويتر

تصريحات رونالدو

وأطلق كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم، تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة"، ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

ويشعر رونالدو، البالغ عمره 37 عامًا، بالملل من الاستهزاء وإلقاء اللوم عليه دومًا خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلًا عن أن لديه ما يكفي من الافتقار إلى الاحترام الذي يرى أنه يستحقه بعد فوزه بـ 32 بطولة، بما في ذلك خمس كرات ذهبية وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب للدوري في أربع دول مختلفة ويورو 2016 مع البرتغال.

وفي الوقت الذي يستعد فيه للسفر إلى قطر للمشاركة الخامسة - والأخيرة تقريبًا - في كأس العالم، أجرى مقابلة مطولة مع برنامج "بيريس مورغان" نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية كاملة، إذ وضع رونالدو الأمور في نصابها الصحيح بشأن ما يسميه "أصعب فترة في حياتي"، على الصعيدين المهني والشخصي.

وقال رونالدو إنه يشعر "بالخيانة" من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد، كما أبدى انزعاجه من اللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.