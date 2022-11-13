ميرور: الهندي موكيش أمباني ثامن أغنى شخص في العالم يدخل مزاد شراء ليفربول
ذكر مصدران لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يجري محادثات مع مشتر مقيم في الولايات المتحدة مهتم بالاستحواذ الكامل على النادي.
ومن المعروف أن مالكي النادي، مجموعة "فينواي سبورتس"، قد دخلوا في مفاوضات سرية لعدة أسابيع مع المشتري الجديد بعد إبداء نيتهم لبيع النادي.
واستعانت المجموعة بمصرفيين لمساعدتها في بيع النادي بعد اتباع هذا النهج، وأفادت المصادر بأن المشترين المحتملين الإضافيين سجلوا اهتمامهم منذ ذلك الحين.
وأشارت بعض التقارير إلى أن سعر ليفربول قد يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار)، لأسباب ليس أقلها أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش باع تشيلسي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار)، ويُنظر إلى ليفربول على أنه علامة تجارية عالمية أكبر بكثير.
لكن يمكن للصحيفة ذاتها أن تكشف أن الأشخاص القريبين من المفاوضات يزعمون أن مجموعة "فينواي سبورتس" ستكون جاهزة للبيع مقابل 2.7 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار).
ويمثل هذا المبلغ ربحًا هائلاً على 300 مليون جنيه إسترليني (355 مليون دولار) دفعتها المجموعة في عام 2010، حتى مع الأخذ في الاعتبار بضع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الاستثمار في توسيع الاستاد وتطوير ملاعب التدريب.
وتوقع المقربون من عملية البيع دفع 4 مليارات جنيه استرليني (4.7 مليار دولار) على أمل أن يأتي مقدمو العروض بعروض تتراوح بين 3 مليارات جنيه استرليني (3.5 مليار دولار) و3.5 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) ويعتقدون أن لديهم صفقة بهذا السعر.
ومن المفهوم أن ليفربول وصل إلى مبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) بناءً على سعر بيع تشيلسي بمعدل خمسة أضعاف عائداته السنوية البالغة 500 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار).
وستظهر الأرقام المالية القادمة لليفربول، للفترة من 2021 إلى 2022 قريباً، أنه حقق إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون جنيه إسترليني (700 مليون دولار) للموسم الماضي. وخمسة أضعاف هذا الرقم هي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار).
ومن ناحية أخرى، إذا ظهر العديد من راغبي الشراء الجديين والموثوق بهم، فيمكن للمزاد رفع عرض المبلغ النهائي.
وتكثفت عملية البيع الأسبوع الماضي بعد أن أصدرت المجموعة بيانًا بأنها تلقت اهتمامًا متكررًا "من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول".
وأضافت المجموعة في بيانها "بموجب الشروط والأحكام الصحيحة سننظر في مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد".
وفي حين أن هوية مقدم عطاء الشراء لا تزال غامضة، تم ربط مالك نادي لوس أنجلوس كليبرز ستيف بالمر ومالك بوسطن سيلتيكس ستيف باجليوكا بالنادي، ومن المفهوم أن عائلة ريكيتس التي انسحبت من المزايدة على تشيلسي ليست مهتمة بليفربول.
الهندي موكيش أمباني
فيما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني يرغب في دخول سباق التنافس لشراء ليفربول.
ويعتبر الهندي موكيش أمباني، ثامن أغنى شخص في العالم، بثروة تقدر بـ90 مليار جنيه إسترليني، حسب تقدير مجلة "فوربس"، ولن يجد صعوبة في تلبية المطالب المالية للملياردير الأمريكي جون هنري مالك ليفربول الذي يطلب 4 مليارات جنيه إسترليني لبيع الفريق.
وأكدت الصحيفة أن الملياردير الهندي سيكون مطالبا بالدخول في مزاد علني مع مجموعة من أغنياء العالم من الشرق الأوسط وبريطانيا وأمريكا لشراء النادي الإنجليزي العريق.
ويعتبر الملياردير الهندي موكيش أمباني عاشقا للرياضة، حيث يملك عمالقة الكريكيت الهندي وساهم في ظهور وتأسيس الدوري الممتاز الهندي لكرة القدم.
ورغم أن رياضة الكريكيت تعتبر بمثابة شيء قيم في الهند، فإن كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز يشهدان متابعة قوية واهتماما متزايدا، وليفربول من الأندية التي تتوفر على متابعين في البلد وشهدت مبيعات قمصانه ارتفاعا ملحوظا.
وحسب الصحيفة، فإن أمباني، البالغ من العمر 65 عاما، بثروته الكبيرة ورغبته في النجاح، مستعد لضخ الملايين في النادي لسوق الانتقالات لتعزيز طموحات ليفربول في البقاء أحد أكثر الأندية الإنجليزية نجاحا في أوروبا.