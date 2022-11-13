ميرور: الهندي موكيش أمباني ثامن أغنى شخص في العالم يدخل مزاد شراء ليفربول

ذكر مصدران لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يجري محادثات مع مشتر مقيم في الولايات المتحدة مهتم بالاستحواذ الكامل على النادي.

ومن المعروف أن مالكي النادي، مجموعة "فينواي سبورتس"، قد دخلوا في مفاوضات سرية لعدة أسابيع مع المشتري الجديد بعد إبداء نيتهم لبيع النادي.

واستعانت المجموعة بمصرفيين لمساعدتها في بيع النادي بعد اتباع هذا النهج، وأفادت المصادر بأن المشترين المحتملين الإضافيين سجلوا اهتمامهم منذ ذلك الحين.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سعر ليفربول قد يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار)، لأسباب ليس أقلها أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش باع تشيلسي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار)، ويُنظر إلى ليفربول على أنه علامة تجارية عالمية أكبر بكثير.

لكن يمكن للصحيفة ذاتها أن تكشف أن الأشخاص القريبين من المفاوضات يزعمون أن مجموعة "فينواي سبورتس" ستكون جاهزة للبيع مقابل 2.7 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار).

ويمثل هذا المبلغ ربحًا هائلاً على 300 مليون جنيه إسترليني (355 مليون دولار) دفعتها المجموعة في عام 2010، حتى مع الأخذ في الاعتبار بضع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الاستثمار في توسيع الاستاد وتطوير ملاعب التدريب.

وتوقع المقربون من عملية البيع دفع 4 مليارات جنيه استرليني (4.7 مليار دولار) على أمل أن يأتي مقدمو العروض بعروض تتراوح بين 3 مليارات جنيه استرليني (3.5 مليار دولار) و3.5 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) ويعتقدون أن لديهم صفقة بهذا السعر.

ومن المفهوم أن ليفربول وصل إلى مبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) بناءً على سعر بيع تشيلسي بمعدل خمسة أضعاف عائداته السنوية البالغة 500 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار).