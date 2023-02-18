خطأ غريب.. طرد حارس نيوكاسل مبكرًا بعد الإمساك بالكرة بعيدا عن منطقة الجزاء (فيديو)
تعرض نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، للطرد المباشر خلال مواجهة ليفربول، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء طرد بوب في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعدما ارتكب خطأ غريبا خلال محاولته منع الكرة من أن تصل للدولي المصري محمد صلاح، ليقوم بإمساك الكرة من خارج منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم على الفور البطاقة الحمراء في وجهه.
واضطر نيوكاسل لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين فقط، وقرر المدرب الدفع بالحارس مارتن دوبرافكا بدلًا من اللاعب إليوت أندرسون.
هذا الطرد يعني غياب نيك بوب عن حراسة مرمى نيوكاسل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل.
ونجح داروين نونيز في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول، في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد.
ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، لوجود شبهة لمسة يد، ولكن الفار أكد صحته، ليتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ويُعد ذلك الهدف هو الأول لـ داروين نونيز في الدوري الإنجليزي منذ استئناف البطولات عقب استراحة كأس العالم قطر 2022.
وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح وصلت للهولندي ليسدد في شباك أصحاب الأرض.
ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ولم يخسر إلا مباراة واحدة كانت أمام ليفربول، ويأتي الريدز في المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة لعبها.