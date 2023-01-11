ذا صن: بوكيتينو ينتظر رحيل غراهام بوتر لاقتناص تدريب تشيلسي

وانقلب المشجعون على المدير الفني السابق لبرايتون بعد الهزيمة المذلة برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 50 عامًا، سيكون على استعداد لتولي المسؤولية إذا اتصل به تشيلسي.

لكن قيادته لخصم توتنهام اللندني كان يُنظر إليها دائمًا على أنها مشكلة بالنسبة له، لكن يبدو أن ابتعاد بوكيتينو عن التدريب غيّر من قناعاته، خاصة أنه يملك منزلا في لندن وقضى الكثير من الوقت في البلاد حتى عندما كان في باريس سان جيرمان.

ومن المفهوم أن مجلس إدارة تشيلسي يفكر بالفعل في مستقبل بوتر على الرغم من تعيينه في سبتمبر/أيلول الماضي فقط خلفا للألماني توماس توخيل.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحصل المدير الفني الإنجليزي البالغ من العمر 47 عامًا، على فرصة لنهاية الشهر الحالي لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تغيير الأمور.

لكن النتيجة السيئة ضد غريمه المحلي فولهام يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز قد تشهد نهاية فترته القصيرة في ستامفورد بريدج.