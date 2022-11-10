قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2022
ضم منتخب إنجلترا جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي المتألق لقائمته لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، إضافة لاختيار الثنائي الهجومي كالوم ويلسون، وماركوس راشفورد.
وجاءت تشكيلة المنتخب الإنجليزي على النحو التالي:
حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) آرون رامسدال (آرسنال).
المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، وكونور كوادي (إيفرتون على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون واندرارز)، وإريك داير (توتنهام هوتسبر)، وهاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، وجون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، وكيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، وبن وايت (آرسنال).
لاعبو الوسط: جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند)، وكونور غالاغر (تشيلسي)، وجوردان هندرسون (ليفربول)، وميسون ماونت (تشيلسي)، وكالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، وديكلان رايس (وست هام يونايتد).
المهاجمون: فيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبر)، وجيمس ماديسون (ليستر سيتي)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وبوكايو ساكا (آرسنال)، ورحيم سترلينغ (تشيلسي)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).
ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.
ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بمواجهة إيران، يوم 21 نوفمبر، ثم يلاقي الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 25 نوفمبر، وأخيرا ويلز يوم 29 نوفمبر.
وسبق لمنتخب إنجلترا الفوز بكأس العالم مرة وحيدة، وكان ذلك العام 1966.