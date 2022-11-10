قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2022

ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بمواجهة إيران، يوم 21 نوفمبر، ثم يلاقي الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 25 نوفمبر، وأخيرا ويلز يوم 29 نوفمبر.

وسبق لمنتخب إنجلترا الفوز بكأس العالم مرة وحيدة، وكان ذلك العام 1966.