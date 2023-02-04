ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يسقط أمام إيفرتون

حقق إيفرتون فوزا ثمينا بالتفوق على حساب المتصدر آرسنال بهدف دون رد، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "غوديسون بارك" ضمن مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة 60، بمتابعة تاركوفسكي عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وحاول زينشينكو تسجيل التعادل لآرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بمتابعة كرة مبعدة من دفاع إيفرتون، مسددًا من على حدود المنطقة كرة قوية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون (1-0).

وبتلك النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ17.

وبهذه النتيجة، يشتعل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توقف الفارق بين المتصدر آرسنال ووصيفه مانشستر سيتي عند 5 نقاط فقط، قبل 18 جولة من النهاية.