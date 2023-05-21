لحظة خسارة آرسنال وإعلان تتويج مانشستر سيتي (فيديو)

وكان آرسنال هو المتصدر في معظم الجولات، قبل أن يسقط في الأسابيع الأخيرة ويهدر الكثير من النقاط، ليهدي اللقب على طبق من ذهب لمانشستر سيتي.

وظهر في الفيديو اللاعبون وهم مجتمعون سويا ويشاهدون مباراة آرسنال ضد نوتينغهام، وفور انطلاق صافرة النهاية بخسارة "الغانرز" احتفل لاعبو السيتي بجنون بتتويجهم باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد آرسنال، الذي كان يتصدر الدوري بفارق ثماني نقاط في منتصف مارس، عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي الذي خاض 35 مباراة.

وبات يحتاج سيتي إلى انتصارين لاستكمال ثلاثية من الألقاب حققها مانشستر يونايتد في 1999.