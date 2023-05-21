لحظة خسارة آرسنال وإعلان تتويج مانشستر سيتي (فيديو)
نشر نادي مانشستر سيتي فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة احتفال لاعبي الفريق بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارة آرسنال أمام نوتينغهام فورست.
وجاء حسم مانشستر سيتي للقب البريميرليغ بعدما خسر آرسنال، مساء اليوم، أمام نوتينغهام فورست بهدف دون رد في الجولة السابعة والثلاثين.
وكان آرسنال هو المتصدر في معظم الجولات، قبل أن يسقط في الأسابيع الأخيرة ويهدر الكثير من النقاط، ليهدي اللقب على طبق من ذهب لمانشستر سيتي.
وظهر في الفيديو اللاعبون وهم مجتمعون سويا ويشاهدون مباراة آرسنال ضد نوتينغهام، وفور انطلاق صافرة النهاية بخسارة "الغانرز" احتفل لاعبو السيتي بجنون بتتويجهم باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وتجمد رصيد آرسنال، الذي كان يتصدر الدوري بفارق ثماني نقاط في منتصف مارس، عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي الذي خاض 35 مباراة.
وبات يحتاج سيتي إلى انتصارين لاستكمال ثلاثية من الألقاب حققها مانشستر يونايتد في 1999.
ويلعب سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع واحد أمام إنتر ميلان وهو المرشح الأكبر لحصد اللقبين.
وبعد محاولة آرسنال تهديد عرش سيتي هذا الموسم، استطاع فريق المدرب بيب غوارديولا أن يثبت شراسته في الأمتار الأخيرة من الموسم.
ومنذ خسارة سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الخامس من فبراير، حصد 40 من 42 نقطة متاحة، وفاز في آخر 11 مباراة، كما تفوق ذهابا وإيابا على آرسنال خلال الموسم.
وإذا فاز سيتي في آخر ثلاث جولات فإنه سيصل إلى 94 نقطة، وهو ما يقل عما حققه عندما توج بأول لقبين للدوري تحت قيادة غوارديولا في موسمي 2017-2018 و2018-2019.
وسيكون على آرسنال الرضا بإنهاء الموسم في المركز الثاني والعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب خمس سنوات.