كومباني: لم أتوقع قيادة بيرنلي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي الأول

وسيعود بيرنلي لدوري الأضواء بعد موسم واحد، إثر هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022 حيث احتل المركز الـ18.

وقال كومباني، الذي تولى المسؤولية في يونيو حزيران 2022، إنه لم يحلم بهذه النتيجة.

وقال المدرب البلجيكي لشبكة سكاي سبورتس: "إنه يوم عيد، هناك سبع مباريات متبقية ونحن نحتفل بالفعل. لم نتوقع هذا. أردنا تجربته ذات يوم لكن كان لدينا توقيت مختلف. الأسرع هو الأفضل في بعض الأحيان".

"أيام مثل اليوم تحدث أكثر مما تعتقد. وجدنا طريقة لم تكن سهلة على الإطلاق. ولكن بطريقة ما هذا الموسم انتهى بنا الأمر أيضا بنهاية جيدة".

"هناك إيمان بالفريق، ولا يزال الفريق قادرا على التحسن، وهذا هو الجزء المثير. إنهم مثل الأطفال ويحتفلون مثل الأطفال ومن الممتع رؤيتهم".