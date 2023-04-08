كومباني: لم أتوقع قيادة بيرنلي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي الأول
قال فنسن كومباني، مدرب بيرنلي، إنه لم يتوقع أن يقود بيرنلي للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، لكنه قال بعد حدوث ذلك بالفعل إن فريقه يسعى الآن لتحقيق المزيد.
وضمن بيرنلي التأهل مباشرة للدوري الممتاز قبل سبع مباريات بعد الفوز 2-1 أمس الجمعة على ملعب ميدلسبره، وهو ما ضمن احتلال فريق كومباني أحد المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.
وسيعود بيرنلي لدوري الأضواء بعد موسم واحد، إثر هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022 حيث احتل المركز الـ18.
وقال كومباني، الذي تولى المسؤولية في يونيو حزيران 2022، إنه لم يحلم بهذه النتيجة.
وقال المدرب البلجيكي لشبكة سكاي سبورتس: "إنه يوم عيد، هناك سبع مباريات متبقية ونحن نحتفل بالفعل. لم نتوقع هذا. أردنا تجربته ذات يوم لكن كان لدينا توقيت مختلف. الأسرع هو الأفضل في بعض الأحيان".
"أيام مثل اليوم تحدث أكثر مما تعتقد. وجدنا طريقة لم تكن سهلة على الإطلاق. ولكن بطريقة ما هذا الموسم انتهى بنا الأمر أيضا بنهاية جيدة".
"هناك إيمان بالفريق، ولا يزال الفريق قادرا على التحسن، وهذا هو الجزء المثير. إنهم مثل الأطفال ويحتفلون مثل الأطفال ومن الممتع رؤيتهم".
وقال رئيس النادي آلان بيس، إن الصعود للدوري الممتاز جاء بمثابة "مفاجأة كاملة".
وأضاف بيس: "تحدثت أنا وفنسن خلال الصيف وتحدثنا عن ذلك باستفاضة. لقد منحنا أنفسنا عامين إلى ثلاثة أعوام.. ما تراه هو الكثير من السحر الذي يتحد معا".
ويحتاج بيرنلي إلى 11 نقطة من آخر سبع مباريات له للفوز بلقب دوري الدرجة الثانية، بينما في حال حصد 13 نقطة سيصبح أول فريق يجمع أكثر من 100 نقطة منذ ليستر سيتي في موسم 2013-2014.