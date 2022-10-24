محمد النني يقود تدريب فريق آرسنال تحت 16 عاما (فيديو وصور)

وأعلن آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تجديد عقد الدولي المصري في مايو/أيار الماضي رغم أنه كان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو/ حزيران المقبل، لكن النادي لم يكشف عن مدة العقد الجديد.

ولعب النني دورا محوريا مع آرسنال منذ انتقاله للنادي من بازل السويسري في 2016 وخاض 147 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة، وكان أول لاعب مصري يلعب على الإطلاق في آرسنال.

وخاض أول مباراة له مع آرسنال في الفوز 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني 2016، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد في موسم 2016/2017.

كما كان النني ضمن الفريق الفائز بمباراة كأس الدرع الخيرية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في 2017 و2020، وساعد آرسنال على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 في باكو.

وقال النني لموقع آرسنال آنذاك: "أعشق هذا النادي وأشعر أنني جزء من أسرة آرسنال. أرغب في الاستمرار في هذا النادي العريق والعمل ضمن هذه الأسرة الرائعة وأنا متحمس جدا بشأن مستقبلي هنا".