‏مانشستر يونايتد يعلن رسمياً فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي

أعلن مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو لم يعد لاعبًا للنادي بعد فسخ العقد بالاتفاق المتبادل، على خلفية الحوار الصحفي الذي أجراه الأحد، وهاجم خلاله المدرب إريك تين هاغ، ومسؤولي النادي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل بشكل فوري، يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل، الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ والعمل سويا لتحقيق النجاح".

وقال رونالدو في البيان: "بعد محادثات مع يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا، يبدو أنه الوقت المناسب لي للبحث عن تحدِ جديد".