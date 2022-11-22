مانشستر يونايتد يعلن رسمياً فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي
أعلن مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو لم يعد لاعبًا للنادي بعد فسخ العقد بالاتفاق المتبادل، على خلفية الحوار الصحفي الذي أجراه الأحد، وهاجم خلاله المدرب إريك تين هاغ، ومسؤولي النادي.
وقال النادي في بيانه الرسمي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل بشكل فوري، يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل، الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ والعمل سويا لتحقيق النجاح".
وقال رونالدو في البيان: "بعد محادثات مع يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا، يبدو أنه الوقت المناسب لي للبحث عن تحدِ جديد".
وفي مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عبر "توك تي في" قال النجم البرتغالي إنه يشعر بأنه "تعرض للخيانة" من جانب ناديه الإنجليزي، وأضاف أنه "لا يحترم مدرب الفريق إريك تين هاغ"، وأنه "يُدفع لمغادرة النادي".
كما تحدث رونالدو عن ملاك النادي الأمريكيين من عائلة الغلايزرز، قائلا: "هم لا يهتمون للنادي. أعني، الرياضة الاحترافية، كما تعلمون، مانشستر نادي تسويقي".
وأضاف: "سيحصلون على الأموال من التسويق - في رأيي، فهم لا يهتمون حقًا للرياضة".
وكان رونالدو قد قال في مؤتمر صحفي مؤخرا، إنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بلاده مؤكدا أنه متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم.
وأضاف "في حياتي التوقيت الأمثل دائما يكون توقيتي.
"لست مضطرا للتفكير فيما يراه الآخرون. أتحدث عندما أريد. اللاعبون يعرفونني جيدا فعلا منذ سنوات ويعرفوني طبيعتي.
"هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز لذا أنا أثق أنها (المقابلة) لن يكون لها تأثير سلبي على تركيز واستقرار الفريق".
وقال رونالدو متحدثا عن نفسه بصيغة الغائب "كل شيء متعلق به سيثير الانتقادات والجدل".
وأكد اللاعب البالغ عمره 37 عاما بأن المصافحة الغريبة بينه وبين زميله في مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، والتي التقطتها الكاميرات وانتشرت على نطاق واسع كانت نتيجة مزحة بينهما.
وأضاف رونالدو "علاقتي به (فرنانديز) ممتازة. كنت أمازحه. تأخرت طائرته وسألته إذا ما كان قد جاء بالقارب. هذا كل شيء.
"الأجواء في غرفة تغيير الملابس ممتازة. لا مشاكل. المجموعة قوية. وأستغل هذه الفرصة لأقول 'كفى سؤالا عني'".