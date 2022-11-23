مانشستر سيتي يعلن رسميًّا تجديد عقد غوارديولا حتى 2025

ولقد عرف غوارديولا كيف ينفذ فكرته وفقًا لمتطلبات كرة القدم الإنجليزية وهذا هو السبب في أنه ليس في عجلة من أمره للرحيل، رغم أنه قضى الآن سبع سنوات في مانشستر سيتي، وخمس سنوات في برشلونة (أربع في الفريق الأول وواحدة في الفريق الثاني) وثلاث مع بايرن ميونخ.

وقال غوارديولا في وقت سابق من الشهر الحالي إنه يعتقد أن فترته على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإنجليزي ستكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية.

لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.

ومنذ توليه تدريبه في 2016 قاد غوارديولا (51 عامًا) مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات.