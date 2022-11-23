مانشستر سيتي يعلن رسميًّا تجديد عقد غوارديولا حتى 2025

مانشستر سيتي يعلن رسميًّا تجديد عقد غوارديولا حتى 2025
أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًّا تجديد عقد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق، حتى عام 2025.
وقال غوارديولا عقب تجديد عقده "أنا سعيد للغاية لإعلان بقائي مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، لا يسعني شكر الجميع في النادي بما فيه الكفاية على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح حقًّا، وأملك كل ما أريده هنا للقيام بوظيفتي بأفضل شكل ممكن".
ومنذ انضمام المدير الفني الكتالوني إلى النادي في صيف 2016، أصبح مانشستر سيتي مِن أفضل الفرق في العالم بفضل أسلوب لعب جعله فريدًا.
ولقد عرف غوارديولا كيف ينفذ فكرته وفقًا لمتطلبات كرة القدم الإنجليزية وهذا هو السبب في أنه ليس في عجلة من أمره للرحيل، رغم أنه قضى الآن سبع سنوات في مانشستر سيتي، وخمس سنوات في برشلونة (أربع في الفريق الأول وواحدة في الفريق الثاني) وثلاث مع بايرن ميونخ.
وقال غوارديولا في وقت سابق من الشهر الحالي إنه يعتقد أن فترته على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإنجليزي ستكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية.
لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.
ومنذ توليه تدريبه في 2016 قاد غوارديولا (51 عامًا) مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات.
وأشرف المدرب الإسباني على تدريب مانشستر سيتي في 374 مباراة، حقق خلالها 276 انتصارا و43 تعادلا، وتلقى 55 هزيمة.
وسجل مانشستر سيتي تحت قيادته 944 هدفا واستقبل 326.
وحقق ابن الـ51 عاما لقب الدوري أربع مرات مع مانشستر سيتي ومثلها لكأس الرابطة بجانب لقبين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.
إجمالا، فاز غوارديولا بـ32 بطولة مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.