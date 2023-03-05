الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويخرج إيفرتون لمواجهة نوتينغهام فورست في وقت سابق اليوم الأحد في إطار الجولة ذاتها.

وانطلقت الجولة بفوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، وفوز درامي لآرسنال على حساب بورنموث بنتيجة 3-2، كما تغلب أستون فيلا على كريستال بالاس بنتيجة 1-0.

وفاز بالنتيجة ذاتها تشيلسي على ليدز يونايتد بجانب وولفرهامبتون على توتنهام وأيضاً ساوثهامبتون على حساب ليستر سيتي، بينما تغلب برايتون على وست هام بنتيجة 4-0.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "آنفيلد" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.