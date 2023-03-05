الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي.
ويخرج إيفرتون لمواجهة نوتينغهام فورست في وقت سابق اليوم الأحد في إطار الجولة ذاتها.
وانطلقت الجولة بفوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0، وفوز درامي لآرسنال على حساب بورنموث بنتيجة 3-2، كما تغلب أستون فيلا على كريستال بالاس بنتيجة 1-0.
وفاز بالنتيجة ذاتها تشيلسي على ليدز يونايتد بجانب وولفرهامبتون على توتنهام وأيضاً ساوثهامبتون على حساب ليستر سيتي، بينما تغلب برايتون على وست هام بنتيجة 4-0.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "آنفيلد" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
ترتيب الفريقين
يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام تشيلسي.
وحقق ليفربول 11 انتصاراً و6 تعادلات و7 هزائم، وسجل 40 هدفاً واستقبل 28 هدفاً.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام برينتفورد.
وحقق مانشستر يونايتد 15 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى 5 هزائم، وسجل 41 هدفاً واستقبل 28 هدفاً.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر لقاء ضد ليفربول بنتيجة 2-1 يوم الـ22 من أغسطس الماضي.
ولم يخسر ليفربول على ملعبه أمام مانشستر يونايتد منذ يوم الـ17 من يناير 2016 حين فاز "المانيو" بنتيجة 1-0 في البريميرليغ.
أفكار كلوب
انتفض ليفربول على صعيد البريميرليغ ولم يخسر في آخر 4 مواجهات وحقق خلالها 3 انتصارات.
ويتمسك الريدز بآمال التواجد في المربع الذهبي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
وأشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتطور نتائج مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة وتوالي انتصارات الفريق وإنجازاته المميزة بعد التتويج بلقب كأس الرابطة.
وأكد كلوب أن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس خاصة أن مانشستر يونايتد يتطور ويحقق نتائج مميزة أخيرًا.
ويغيب عن صفوف ليفربول لاعب الوسط تياغو ألكانتارا ولويس دياز وكالفين رامساي بسبب الإصابة.
ويعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وإبراهيم كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينهو وجوردان هندرسون وستيفان بايتيتش مع ثلاثي خط الهجوم كودي جاكبو وداروين نونيز ومحمد صلاح.
خطط تين هاغ
يأمل مانشستر يونايتد مواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يخسر خلال آخر 8 مباريات منذ هزيمته أمام آرسنال يوم الـ22 من يناير الماضي.
وقال الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن لقاء الأحد سيختلف كثيرًا عن مواجهة الدور الأول بين الفريقين.
وأشار إلى أن ليفربول منافس رائع وفريقه جاهز لهذه المواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن فريقه أصبح يضم عددًا من اللاعبين الكبار القادة الذين لهم دور مؤثر.
ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد كريستيان إيريكسن وماسون غرينوود ودوني فان دي بيك بسبب الإصابة.
ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وآرون بيساكا وتيريل مالاسيا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وفريد وصانع الألعاب برونو فرنانديز مع ثلاثي الهجوم ماركوس راشفورد وأنتوني وفاوت فيغهورست.
وقال نادر السيد، حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي ومنتخب مصر الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن هناك تطورًا كبيرًا في مانشستر يونايتد خلال المرحلة الأخيرة خاصة مع توهج راشفورد بأدائه المميز على المرمى.
وأشار إلى أن ليفربول يحاول العودة لمستواه هجوميًّا ولكن ما زالت هناك أخطاء دفاعية تهدر مجهود رفاق صلاح في الجانب الأمامي.