رييس جيمس يأمل في اللعب مع إنجلترا بكأس العالم

لا يزال المدافع الإنجليزي رييس جيمس يأمل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، الشهر المقبل، رغم أنه لا يزال في بداية رحلة التعافي من إصابة في الركبة.

وتعرض جيمس، (22 عامًا)، للإصابة خلال مباراة لفريقه تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا في مواجهة ميلان الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما أشارت التقديرات إلى غيابه عن الملاعب لمدة 8 أسابيع ما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر.

وقال جيمس الذي شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وأصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب، إنه سيقوم بكل ما يستطيع من أجل العودة إلى سابق لياقته قبل إعلان المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلة إنجلترا التي ستخوض النهائيات العالمية المقبلة.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها عنه صحفية ذا صن: "لابد لي من الاستمرار في العمل بكل جدية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأرى كيف سيكون وضعي في يوم الإعلان عن التشكيلة..

وأضاف: "سأستمر في المحاولة ولن استبعد مشاركتي، وعملية التعافي بطيئة، ونحن في مراحلها الأولى".

وتابع: "الطاقم الطبي في تشيلسي لم يقدم لي تقديرات عن إمكانية مشاركتي في كأس العالم".

وأتم :"سيكون الأمر صعبًا جدًا، فهذه إصابة تتطلب وقتًا طويلًا للتعافي وقد جاءت في فترة حرجة، لكنني أبذل قصارى جهدي أملًا في النجاح، وإن لم يحدث ذلك فلا بأس لأنني أكون حاولت".

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي مسيرته في النهائيات المقبلة بمواجهة نظيره الإيراني، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.