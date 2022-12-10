أهداف مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية بعدما فاز على إيران بنتيجة 6/2، ثم تعادل مع أمريكا 0/0، وتغلب في الجولة الأخيرة ضد ويلز بنتيجة 3/0، ثم فاز بنفس النتيجة على السنغال في ثمن النهائي.

وصعد منتخب فرنسا بعدما تصدر المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم الفوز على الدنمارك بنتيجة 2/1، والخسارة أمام تونس بنتيجة 0/1، ثم الفوز في ثمن النهائي بنتيجة 3/1 على حساب بولندا.

ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إنجلترا وفرنسا، بدأت بلقاء ودي يوم 10 مايو 1923 وفاز به الإنجليز بنتيجة 4/1.

وكانت أول مواجهة رسمية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد لندن 1948 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 1/0، ثم تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1964 وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 5/2.

وتقابل المنتخبان لأول مرة في بطولة كأس العالم 1966 بمرحلة المجموعات وفاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2/0، ثم تقابلا في مونديال 1982 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 3/1.

وتعادل المنتخبان 0/0 في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1992، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 2/1 في بطولة أمم أوروبا عام 2004، وتعادلا بنتيجة 1/1 في أمم أوروبا 2012.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في تجربة ودية يوم 13 يونيو 2017 وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 3/2.