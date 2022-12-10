أهداف مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)
سجل أوريلين تشواميني الهدف الأول لمنتخب فرنسا في شباك نظيره الإنجليزي، في المباراة التي تجري أحداثها، حالياً، في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وجاء هدف تشواميني في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول ليكتب التقدم لمنتخب "الديوك" الفرنسية.
وفي الدقيقة 54 سجل هاري كين هدف التعادل لمنتخب إنجلترا من ركلة جزاء سجلها بقوة ليعلن تقليص الفارق مع منتخب "الأسود الثلاثة".
وأعاد أوليفييه جيرو منتخب فرنسا للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة 78.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية بعدما فاز على إيران بنتيجة 6/2، ثم تعادل مع أمريكا 0/0، وتغلب في الجولة الأخيرة ضد ويلز بنتيجة 3/0، ثم فاز بنفس النتيجة على السنغال في ثمن النهائي.
وصعد منتخب فرنسا بعدما تصدر المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم الفوز على الدنمارك بنتيجة 2/1، والخسارة أمام تونس بنتيجة 0/1، ثم الفوز في ثمن النهائي بنتيجة 3/1 على حساب بولندا.
ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إنجلترا وفرنسا، بدأت بلقاء ودي يوم 10 مايو 1923 وفاز به الإنجليز بنتيجة 4/1.
وكانت أول مواجهة رسمية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد لندن 1948 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 1/0، ثم تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1964 وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 5/2.
وتقابل المنتخبان لأول مرة في بطولة كأس العالم 1966 بمرحلة المجموعات وفاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2/0، ثم تقابلا في مونديال 1982 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 3/1.
وتعادل المنتخبان 0/0 في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1992، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 2/1 في بطولة أمم أوروبا عام 2004، وتعادلا بنتيجة 1/1 في أمم أوروبا 2012.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين في تجربة ودية يوم 13 يونيو 2017 وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 3/2.