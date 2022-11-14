جماهير مانشستر سيتي تطالب ابنة غوارديولا بالزواج من هالاند

طالب العديد من مشجعي مانشستر سيتي نجمهم النرويجي إرلينغ هالاند بالتفكير في الدخول بعلاقة عاطفية والتقدم للزواج من ماريا غوارديولا، ابنة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وانهالت الاقتراحات على الثنائي هالاند وماريا بعد أن شاركت الأخيرة، ابنة بيب غوارديولا، سلسلة من الصور لها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، والتي لاقت إعجاب الجماهير بشكل واضح.

ونشر ماريا بضع صور لها عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 435 ألف شخص على إنستغرام، والتي كانت فيما يبدو خلال احتفالات "الهالوين"، الماضية لتنهال عليها التعليقات بضرورة زواجها من هالاند، نجم سيتي الحالي، والذي يقدم مستويات بارزة تحت قيادة والدها.

وطالبها أحد المعلقين بأن عليها أن تتزوج هالاند حتى تنجب لهم خليفته في الملاعب، معربين عن رغبتهم في الاستفادة من اللاعب لأقصى درجة.