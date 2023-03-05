تين هاغ عن قرار رحيل كريستيانو رونالدو: كان هناك نقص في الانضباط
قال الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق لم يسبب له أي قلق، وإنه أصر على تطبيق الانضباط والقواعد على الجميع.
وكان مانشستر يونايتد قد أنهى عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بعد حواره المثير للجدل مع الصحفي بيرس مورغان، الذي انتقد خلاله الإدارة وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.
وأكد تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد كان يعاني من قلة الانضباط والفوضى، موضحا: "كان هناك نقص في الانضباط، ولا يجب أن أكذب بشأن ذلك".
وأضاف المدرب الهولندي: "أفضل اللاعبين الذين يحبون النظام، وليس فقط على أرض الملعب، لذا فأنت بحاجة إلى فرض القواعد في كل منظمة، وعندما لا توجد قواعد وانضباط فإنك تصنع فوضى".
وتحدث تين هاغ عن معاقبة كريستيانو رونالدو ورحيله، قائلا: "كان الأمر واضحًا جدًا لأنني تمكنت من رؤية ما يجري على أرض الملعب، كانت لدي أسباب وكنت أعرف أيضًا العواقب إذا كانت النتيجة سلبية، لكنني لا أشعر بالقلق، وكنت أنام جيدًا تلك الليالي".
وأردف: "يجب أن أتخذ قرارات لدفع النادي إلى الأمام، يجب أن أرى وأواجه العواقب وتأثير القرارات".
ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحسنت نتائج مانشستر يونايتد، الذي ما زال يقاتل على 3 جبهات، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، وحقق أولى بطولات الموسم في إنجلترا بعد الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب نيوكاسل يونايتد في النهائي.
وكان رونالدو قد انضم إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة مجانية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق النجم البرتغالي بداية مميزة مع "العالمي"، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر فبراير.
وفي فبراير، تمكن صاحب الـ38 عاما من تسجيل 8 أهداف في المباريات الـ4 التي خاضها.