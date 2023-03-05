تين هاغ عن قرار رحيل كريستيانو رونالدو: كان هناك نقص في الانضباط

قال الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق لم يسبب له أي قلق، وإنه أصر على تطبيق الانضباط والقواعد على الجميع.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بعد حواره المثير للجدل مع الصحفي بيرس مورغان، الذي انتقد خلاله الإدارة وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.

وأكد تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد كان يعاني من قلة الانضباط والفوضى، موضحا: "كان هناك نقص في الانضباط، ولا يجب أن أكذب بشأن ذلك".

وأضاف المدرب الهولندي: "أفضل اللاعبين الذين يحبون النظام، وليس فقط على أرض الملعب، لذا فأنت بحاجة إلى فرض القواعد في كل منظمة، وعندما لا توجد قواعد وانضباط فإنك تصنع فوضى".