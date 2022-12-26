دي بروين: هالاند مهووس بتسجيل الأهداف.. وفيل فودين لاعب ذكي

كال البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، المديح لزميله النرويجي إرلينغ هالاند، قائلا إنه يمكنه الوصول لمستوى الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في تسجيل عدد الأهداف.

وسجل هالاند حتى الآن في مسيرته 200 هدف رغم سنه الصغير (22 عامًا)، وما زال لديه الكثير ليقدمه سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب بلده النرويج.

وخاض هالاند حتى الآن 19 مباراة مع مانشستر سيتي حتى الآن في كل المسابقات، سجل فيها 24 هدفاً، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفاً.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن"، اليوم الإثنين "هالاند مهووس بالأهداف، هو يملك حاليًا بالفعل ما يقارب من 200 هدف، وسيصل ربما إلى 600 أو 700 أو 800 هدف إذا حافظ على لياقته وواصل القيام بالأمور التي يقوم بها".

وأضاف "هالاند ما زال صغيرًا، ويستمتع بحياته، ويتعامل مع مسيرته في كرة القدم بجدية، هو يحب أن يسجل الأهداف، وأعتقد أن ذلك أكثر الأمور روعة بين الأمور التي يملكها".

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أفضل الهدافين برصيد 819 هدفاً، في حين أن منافسه ميسي لا يتأخر كثيراً برصيد 793 هدفاً.