أسباب فشل صفقة انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان
أفادت تقارير صحفية بأن انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان قد انهار في اللحظة الأخيرة، إذ كان الجناح على وشك مغادرة تشيلسي على سبيل الإعارة.
لكن وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن تشيلسي فشل في إكمال المستندات اللازمة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.
ويُزعم أن كلا من تشيلسي وباريس سان جيرمان وقعا الأوراق اللازمة لإكمال الصفقة، لكن "ليكيب" أشارت إلى أن تشيلسي لم يرسل وثيقته في الوقت المناسب.
وأفاد مراسل شبكة CBS بن جاكوبس، بأنه لا توجد فرصة لإحياء الصفقة.
وأوضح المراسل، أن باريس سان جيرمان يشعر بالإحباط الشديد بسبب الموقف، بينما عرض الدولي المغربي مساعدة مالية لدفع الصفقة للأمام وهو الآن عالق في باريس.
واتخذ باريس سان جيرمان خطوة جادة للتعاقد مع زياش على سبيل الإعارة مع خيار للشراء بعد غيابه عن المباريات في تشيلسي، لكنه كان يسعى لإيجاد فريق يلعب فيه بانتظام خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 مع المغرب.
وكان زياش اقترب بشدة من باريس سان جيرمان لدرجة أنه أكمل الفحص الطبي بعد رفض عروض من نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، وتحدث جناح أياكس أمستردام السابق إلى نجوم الفريق الفرنسي بشأن وصوله الوشيك للفريق.
وذكرت تقارير في فرنسا أن باريس سان جيرمان سيقدم استئنافًا، اليوم الأربعاء، يتهم فيه تشيلسي بسوء السلوك بشأن هذا وسيهدف إلى الحصول على استثناء يسمح للنادي بالتوقيع مع زياش على الرغم من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
ووفقًا لما أوردته شبكة "فرانس بلو" الفرنسية، فقد أرسل النادي الإنجليزي المستندات ثلاث مرات بشكل خاطئ حتى لا يوقع المغربي لمتصدر الدوري الفرنسي.
ورغم كل ذلك يثق باريس سان جيرمان في أن المحكمة ستحكم لصالحه حتى يتمكن من تسجيل زياش بشكل صحيح.
ولا شك أن اليوم الذي يسافر فيه النادي الباريسي إلى مواجهة مونبلييه سيكون حاسما.
وقاد زياش المنتخب المغربي إلى بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على البرتغال في دور الثمانية قبل أن يحتل الفريق المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة من كرواتيا في مباراة المركز الثالث.
وسجل زياش هدفا واحدا في خمس مباريات للمغرب في مونديال قطر وكان خلال الفوز 2-1 على كندا في دور المجموعات، وصنع هدفا آخر خلال الفوز 2-صفر على بلجيكا في المباراة الثانية للفريق الملقب بـ"أسود الأطلس"، وحصد جائزة أفضل لاعب، لكن لمساته كانت ساحرة في بناء العديد من الهجمات.
وعاد زياش إلى تشكيلة المغرب بعد غياب بسبب خلافات مع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش لتحقيق بداية رائعة مع المدير الفني الحالي وليد الركراكي، الذي لم يجد صعوبات في إقناعه بالعدول عن قراره.