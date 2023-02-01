أسباب فشل صفقة انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية بأن انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان قد انهار في اللحظة الأخيرة، إذ كان الجناح على وشك مغادرة تشيلسي على سبيل الإعارة.

لكن وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن تشيلسي فشل في إكمال المستندات اللازمة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.

ويُزعم أن كلا من تشيلسي وباريس سان جيرمان وقعا الأوراق اللازمة لإكمال الصفقة، لكن "ليكيب" أشارت إلى أن تشيلسي لم يرسل وثيقته في الوقت المناسب.

وأفاد مراسل شبكة CBS بن جاكوبس، بأنه لا توجد فرصة لإحياء الصفقة.

وأوضح المراسل، أن باريس سان جيرمان يشعر بالإحباط الشديد بسبب الموقف، بينما عرض الدولي المغربي مساعدة مالية لدفع الصفقة للأمام وهو الآن عالق في باريس.