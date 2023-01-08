ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي واللجوء إلى "مباراة إعادة"

تعادل فريق ليفربول مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة (2-2)، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

بتلك النتيجة، سيخوض الفريقان مباراة من جديد على ملعب "مولينيو" في وقت لاحق، حسب لوائح البطولة في ذلك الدور.

وفي حالة التعادل في المباراة الثانية ستتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

سجل غونزالو جيديس هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 26 بعد استغلاله خطأ فادحا من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

البداية كانت بعد تسديدة راؤول خيمينيز ناحية المرمى، ليمسك أليسون الكرة، قبل أن يرسلها إلى تياغو ألكانتارا الذي لم يتمكن من التعامل جيدًا مع الكرة، لتُقطع منه.

ثم نجح أحد لاعبي ليفربول في استخلاصها وتمريرها إلى أليسون، الذي حاول بدوره تمريرها إلى دفاع ليفربول، ولكنها اصطدمت بـغونزالو جيديس الذي استغل الفرصة وسدد الكرة في الشباك.