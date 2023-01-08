ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي واللجوء إلى "مباراة إعادة"
تعادل فريق ليفربول مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة (2-2)، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
بتلك النتيجة، سيخوض الفريقان مباراة من جديد على ملعب "مولينيو" في وقت لاحق، حسب لوائح البطولة في ذلك الدور.
وفي حالة التعادل في المباراة الثانية ستتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.
سجل غونزالو جيديس هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 26 بعد استغلاله خطأ فادحا من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.
البداية كانت بعد تسديدة راؤول خيمينيز ناحية المرمى، ليمسك أليسون الكرة، قبل أن يرسلها إلى تياغو ألكانتارا الذي لم يتمكن من التعامل جيدًا مع الكرة، لتُقطع منه.
ثم نجح أحد لاعبي ليفربول في استخلاصها وتمريرها إلى أليسون، الذي حاول بدوره تمريرها إلى دفاع ليفربول، ولكنها اصطدمت بـغونزالو جيديس الذي استغل الفرصة وسدد الكرة في الشباك.
ثم تعادل داروين نونيز بهدف لليفربول في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة وصلت له من ترينت ألكسندر أرنولد، وسددها بشكل مباشر في الشباك.
ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد خطأ دفاعي من وولفرهامبتون، حيث مرر أحد اللاعبين الكرة برأسه بطريقة خاطئة، ليستغلها الدولي المصري، المتمركز أمام المرمى، ويهز الشباك معلنًا عن هدف التقدم للريدز.
واحتسب هدف محمد صلاح بعد وجود شك في إمكانية التسلل.
وفي الدقيقة 66، سجل هوانغ هي تشان هدف التعادل لوولفرهامبتون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كونيا.
كين يقود توتنهام للدور الرابع
وفي مباريات أخرى، اقترب هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بواقع هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لجيمي جريفز كبير هدافي النادي بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الانتصار 1-صفر على بورتسموث في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ولم يظهر كين كثيرا في الشوط الأول الباهت من المباراة لكنه سدد بقوة بشكل رائع في المرمى بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده مع توتنهام إلى 265 هدفا.
وفشل توتنهام الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، والذي خسر أمام بورتسموث في قبل نهائي البطولة عام 2010، في التسديد على مرمى منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة خلال الشوط الأول، لكن مستواه تحسن بعد الاستراحة ليهيمن على اللقاء.
وبعد أن أنهى كين حالة الصمت بهدفه 17 مع النادي هذا الموسم، أهدر لاعب خط الوسط أوليفر سكيب فرصة عظيمة ليجعل النتيجة 2-صفر لكن توتنهام نجح في العبور للدور التالي.
وبلغ ليستر سيتي الدور الرابع بفوزه 1-صفر على غيلينغهام، صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الرابعة.
ونحى ساوثهامبتون مستواه السيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعدل تأخره ويتغلب على كريستال بالاس منافسه في الدوري الممتاز 2-1 في سيلهورست بارك بعد أن سجل آدم أرمسترونغ هدف الفوز بعد أن أدرك الفريق الضيف التعادل بركلة حرة من جيمس وارد-براوز.
هدف مذهل لبن رحمة
وسجل سعيد بن رحمة هدفا مذهلا من مسافة بعيدة في مرمى فريقه السابق ليبلغ وست هام يونايتد الدور الرابع بفوزه 1-صفر على برنتفورد.
وكان مشجعو الفريق الزائر يتغنون باسم بن رحمة طوال المباراة، وقدم الجزائري لفريقه اللمحة المطلوبة في الثلث الأخير من الملعب لتجنب خوض مباراة إعادة وبلوغ الدور التالي.
وفي المقابل، عانى فريق بورنموث ونوتنغهام فورست من الهزيمة أمام بيرنلي وبلاكبول على الترتيب.
وفي وقت لاحق اليوم، تعرض نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لصدمة أمام شيفيلد وينزداي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة بخسارته خارج أرضه 2-1 ليودع البطولة من الدور الثالث.
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي، مساء الأحد، بينما يتعين على آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الانتظار حتى بعد غد الاثنين للسفر للقاء أوكسفورد يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة.