ترتيب الحذاء الذهبي: إرلينغ هالاند يبتعد في الصدارة

سجل النرويجي إرلينغ هالاند "هاتريك" في فوز فريقه مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليبتعد في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي إلى 50 نقطة من 25 هدفا، ويحتل المركز الثاني النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفًا و37.5 نقطة.

ويحتل المركز الثالث الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 30 نقطة من 15 هدفًا، فيما يحتل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 13 هدفًا.

وبنفس الرصيد يتواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني، والإنجليزي إيفان توني مهاجم برينتفورد.