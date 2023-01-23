ترتيب الحذاء الذهبي: إرلينغ هالاند يبتعد في الصدارة
سجل النرويجي إرلينغ هالاند "هاتريك" في فوز فريقه مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليبتعد في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.
ورفع المهاجم النرويجي رصيده في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي إلى 50 نقطة من 25 هدفا، ويحتل المركز الثاني النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، هداف الدوري النرويجي الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفًا و37.5 نقطة.
ويحتل المركز الثالث الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 30 نقطة من 15 هدفًا، فيما يحتل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 13 هدفًا.
وبنفس الرصيد يتواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني، والإنجليزي إيفان توني مهاجم برينتفورد.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 50 نقطة - 25 هدفا.
2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 30 نقطة - 15 هدفا.
3- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والإنجليزي إيفان توني (برينتفورد): 26 نقطة - 13 هدفا.
4- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 24 نقطة - 12 هدفا.
5- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام): 22 نقطة - 11 هدفا.
6- الفرنسي ماركوس تورام (بروسيا مونشنغلادباخ)، والنيجيري تيريم مورفي (لوريون)، والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون)، والإسباني رودريغو (ليدز يونايتد): 20 نقطة - 10 أهداف.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.