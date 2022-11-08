الدوري الإنجليزي يعلن موعد انطلاق ونهاية موسم 2023-2024

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس آب، على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في يناير كانون الثاني.

وسيتوقف هذا الموسم مؤقتا بعد مباريات الأسبوع المقبل؛ بسبب كأس العالم في قطر والتي ستقام في منتصف الموسم.

وستعود عجلة الدوري للدوران في 26 ديسمبر كانون الأول.

وستقام الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في 28 مايو أيار، ما يمنح اللاعبين نحو 11 أسبوعا قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "يعود جدول الموسم (المقبل) لطبيعته، بعد جائحة كورونا، وكأس العالم 2022؛ ما سبب خللا في المواسم الثلاثة السابقة".