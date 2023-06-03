أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تقدم إلكاي غوندوغان بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بفوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، فيما تأهل مانشستر يونايتد بعد فوزه على برايتون 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا.

وفي الثانية 13 من بداية المباراة أحرز غوندغان الهدف الأول للسيتي من لمسة واحدة بعد تمريرة وصلت له من كيفين دي بروين، وهو أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق لوي ساها مهاجم إيفرتون السابق في شباك تشيلسي في نهائي المسابقة في 2009.