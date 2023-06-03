أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
تقدم إلكاي غوندوغان بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بفوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، فيما تأهل مانشستر يونايتد بعد فوزه على برايتون 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا.
وفي الثانية 13 من بداية المباراة أحرز غوندغان الهدف الأول للسيتي من لمسة واحدة بعد تمريرة وصلت له من كيفين دي بروين، وهو أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق لوي ساها مهاجم إيفرتون السابق في شباك تشيلسي في نهائي المسابقة في 2009.
وفي الدقيقة 32 تعادل برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 51، عاد غوندوغان ليسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي من تصويبة يسارية على الطائر تهز شباك دي خيا مجددا.
ويأمل السيتي في تحقيق الكأس لتكون ثاني ألقابه هذا الموسم أملًا في تحقيق الثلاثية إن فاز بعدها على إنتر بدوري أبطال أوروبا.
وكان يونايتد قد حقق لقب كأس كاراباو بالتفوق على نيوكاسل، كما نجح في إنهاء الموسم بالمركز الثالث وضمن عودته لدوري الأبطال مجددًا.
والتقى الفريقان في 189 مباراة، قبل مواجهة اليوم، حقق السيتي 59 انتصارًا، مقابل 77 فوزًا لصالح اليونايتد، فيما حسم التعادل نتيجة 53 مباراة بينهما.
وعلى مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التقى الفريقان في 9 مباريات، حقق السيتي 3 انتصارات، مقابل 6 انتصارات لليونايتد، بينما لم تنته أي مباراة بينهما بالتعادل.