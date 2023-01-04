تين هاغ: مانشستر يونايتد لا ينافس على اللقب لكن ثقتي في التشكيلة ترتفع

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى الآن هذا الموسم، لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد فوز آخر على بورنموث، أمس الثلاثاء.

وقادت أهداف كاسيميرو ولوك شو وماركوس راشفورد في "أولد ترافورد" يونايتد للفوز للمرة الرابعة تواليًا في الدوري ليقلص الفارق مع آرسنال المتصدر إلى تسع نقاط.

وحقق يونايتد أسوأ مجموع نقاط له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ولم يفز بلقب دوري الأضواء منذ 2013 عندما كان أليكس فيرغسون على رأس القيادة الفنية للفريق.