كلوب: ليفربول لا يلعب بنك الحظ في سوق الانتقالات
يعتقد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن المهاجم كودي جاكبو قد يكون الصفقة الوحيدة لفريقه خلال الشهر الجاري، وقال إن النادي لا يمكن أن يلعب "بنك الحظ" في فترة الانتقالات وإنه يثق في اللاعبين المتاحين لديه في التشكيلة بالوقت الحالي.
وفي ظل غياب الجناحين لويس دياز ودييغو جوتا بسبب الإصابة، تعاقد ليفربول مع جاكبو، الذي أحرز ثلاثة أهداف مع هولندا في كأس العالم الأخيرة، قادمًا من أيندهوفن مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني (44.67 مليون دولار).
وقال المدرب الألماني "لا أريد أن أتسبب في إحباط أي شخص، لكن نحن تعاقدنا مع لاعب رائع مثل كودي جاكبو ثم نقرأ بعد ذلك مباشرة من القادم؟".
وأضاف "لا يمكن أن نلعب مثل بنك الحظ. لن نفعل ذلك أبدًا.. هذا جزء كبير من فلسفتي بالعمل والثقة الكاملة في اللاعبين المتاحين، وليس إبلاغهم بشكل متواصل أننا نحتاج إلى لاعبين في مراكزهم".
فان دايك متحمس "للموسم المجنون"
فيما قال فيرجيل فان دايك، إنه يستغل ألم خروج هولندا من كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، التي توجت باللقب لاحقا، ليكون بمثابة الحافز لإعادة ليفربول إلى الطريق الصحيح.
وكان فان دايك ضمن اثنين من لاعبي هولندا أهدرا خلال ركلات الترجيح، وبعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في دور الثمانية.
وقال المدافع الهولندي إن تركيزه ينصب الآن على التقدم بليفربول صاحب المركز السادس إلى المربع الذهبي، في ظل أنه يبدو من الصعب المنافسة على اللقب.
وأضاف "هذا.. منحني الحافز هنا (في ليفربول). نحن نبتعد بعدد من النقاط عن آرسنال، لكن الموسم يمكن أن يصبح مجنونا وغريبا".
وتابع فان دايك "يجب أن نتحلى بالواقعية، ونحن لا نفكر في اللقب في الوقت الحالي. يجب علينا التركيز على المباراة المقبلة وتحقيق الفوز بالمباريات ونرى ما سيحدث".
وبعد بداية محبطة للموسم، يتأخر ليفربول بفارق 15 نقطة عن آرسنال المتصدر، لكنه فاز في آخر أربع مباريات بالدوري ليصبح سادسا وقبل مواجهة برنتفورد اليوم الاثنين.