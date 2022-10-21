صحف رياضية: التحدي العالمي لريال مدريد.. ليفاندوفسكي يرفع برشلونة.. وكريستيانو رونالدو تفكك

شكلت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واعتذاره بعد عقاب مانشستر يونايتد بإبعاده عن لقاء تشيلسي، وفوز برشلونة على فياريال في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتحدي ريال مدريد قبل التوقف بسبب كأس العالم بالحفاظ على سجله دون خسائر، وخسارة أستون فيلا أمام فولهام والتي أدت لإقالة المدرب ستيفن جيرارد، وفوز ليستر سيتي، ولقاء باريس سان جيرمان وأجاكسيو في الدوري الفرنسي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات ريال مدريد قبل نهائيات كأس العالم وتوقف المسابقات المحلية والقارية وكتبت: "التحدي العالمي" و"ريال مدريد يرغب في البقاء دون خسارة في اللقاءات الستة المتبقية قبل كأس العالم".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 3/0 في الدوري الإسباني وكتبت: "ليفاندوفسكي يرفع برشلونة".

كما اهتمت الصحيفة بأزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وكتبت: "كريستيانو رونالدو يعتذر".

الصحيفة اهتمت بموعد نهائيات كأس العالم قطر وكتبت: "يتبقى 30 يوما".