صحف رياضية: التحدي العالمي لريال مدريد.. ليفاندوفسكي يرفع برشلونة.. وكريستيانو رونالدو تفكك
شكلت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واعتذاره بعد عقاب مانشستر يونايتد بإبعاده عن لقاء تشيلسي، وفوز برشلونة على فياريال في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.
كما اهتمت الصحف بتحدي ريال مدريد قبل التوقف بسبب كأس العالم بالحفاظ على سجله دون خسائر، وخسارة أستون فيلا أمام فولهام والتي أدت لإقالة المدرب ستيفن جيرارد، وفوز ليستر سيتي، ولقاء باريس سان جيرمان وأجاكسيو في الدوري الفرنسي.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على لقاءات ريال مدريد قبل نهائيات كأس العالم وتوقف المسابقات المحلية والقارية وكتبت: "التحدي العالمي" و"ريال مدريد يرغب في البقاء دون خسارة في اللقاءات الستة المتبقية قبل كأس العالم".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 3/0 في الدوري الإسباني وكتبت: "ليفاندوفسكي يرفع برشلونة".
كما اهتمت الصحيفة بأزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وكتبت: "كريستيانو رونالدو يعتذر".
الصحيفة اهتمت بموعد نهائيات كأس العالم قطر وكتبت: "يتبقى 30 يوما".
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3/0 على فياريال في الدوري الإسباني وكتبت: "برشلونة هذا، نعم".
الصحيفة اهتمت بمعاقبة مانشستر يونايتد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: "كريستيانو رونالدو تفكك في مانشستر يونايتد".
كما اهتمت بفوز أوساسونا على إسبانيول برشلونة 1/0، وألميريا على جيرونا 3/2 في الدوري الإسباني.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فياريال 3/0 في الدوري الإسباني وكتبت: "نعم نستطيع".
كما اهتمت بفوز أوساسونا على إسبانيول 1/0، وألميريا على جيرونا 3/2 في الدوري الإسباني.
أس
ركزت الصحيفة على كرة السلة في ريال مدريد وأساطيرها وكتبت: "العائلة تنمو".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 3/0 في الدوري الإسباني وكتبت: "علاج نفسي ليفاندوفسكي".
الصحيفة اهتمت بجوائز الفتى الذهبي وكتبت: "جائزة الفتى الذهبي سوف تكافأ اليوم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز وأنشيلوتي".
كما اهتمت بمعاقبة مانشستر يونايتد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واعتذاره عن مغادرة الملعب قبل نهاية لقاء توتنهام.
الصحف البريطانية
ميرور سبورت
ركزت الصحيفة على أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وإبعاده عن لقاء تشيلسي وكتبت: "منبوذ" و"تين هاغ يأمر كريستيانو رونالدو بالتدرب وحيدا".
الصحيفة اهتمت بفوز فولهام على أستون فيلا 3/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "فولهام يدفع ستيفن جيرارد إلى حافة الهاوية".
كما اهتمت الصحيفة بفوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد 2/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز آرسنال على آيندهوفن 1/0 في الدوري الأوروبي وكتبت: "تشاكا العامل الرئيسي في آرسنال".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وأجاكسيو في الدوري الفرنسي وكتبت: "دائما الساحل".
كما اهتمت بالحارس الإسباني باو لوبيز لاعب أولمبيك مارسيليا الذي يواجه لانس وكتبت: "باو لوبيز الحق في حراسة المرمى".
الصحيفة اهتمت بأزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وكتبت: "مانشستر يونايتد يعاقب كريستيانو رونالدو".