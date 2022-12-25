محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته (صور)
نشر الدولي المصري محمد صلاح صورا مع زوجته وابنتيه مكة وكيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتلفون بالكريسماس.
وظهر صلاح وعائلته في منزله وخلفهما شجرة عيد الميلاد مزينة بألوان زرقاء.
ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل، في أولى مباريات الريدز بالدوري بعد انتهاء كأس العالم.
وكان صلاح قد سجل هدفا في خسارة ليفربول أمام السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أول أمس في كأس الرابطة الإنجليزية.
وأصبح النجم المصري أول لاعب يسجل من ليفربول في مرمى مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة في نفس الموسم (2022-2023)، والأول من ليفربول الذي يسجل في مرمى فريق واحد بشكل عام في 3 بطولات بموسم واحد، منذ إيان راش في مرمى إيفرتون موسم 1986-1987.
وبات صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في مرمى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، ليتفوق على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سبق أن سجل تسعة أهداف ضد الفريق السماوي.
وزار صاحب الـ30 عاما شباك مانشستر سيتي هذا الموسم في بطولات الدرع الخيرية (30 يوليو)، والدوري الإنجليزي الممتاز (16 أكتوبر)، وأخيرا كأس الرابطة أمس الخميس 22 ديسمبر.
وتألق صلاح بشكل كبير منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من بازل السويسري في 2017، ليصبح بمثابة كابوس لقطبي مدينة مانشستر.