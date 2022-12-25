محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته (صور)

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل، في أولى مباريات الريدز بالدوري بعد انتهاء كأس العالم.

وكان صلاح قد سجل هدفا في خسارة ليفربول أمام السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أول أمس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح النجم المصري أول لاعب يسجل من ليفربول في مرمى مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة في نفس الموسم (2022-2023)، والأول من ليفربول الذي يسجل في مرمى فريق واحد بشكل عام في 3 بطولات بموسم واحد، منذ إيان راش في مرمى إيفرتون موسم 1986-1987.