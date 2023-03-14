حرمان مشجع من دخول كل ملاعب إنجلترا بعد الإساءة لتوني مهاجم برنتفورد
أعلن برنتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أنه تم حظر رجل وجَّه إساءة عنصرية إلى المهاجم إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي من دخول جميع ملاعب إنجلترا.
ونشر توني، الذي تعرَّض لإساءات عنصرية بضع مرات، صورة لمحادثة تلقاها عبر حسابه على "إنستغرام" في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون.
وبدأت الشرطة تحقيقًا لتعقب المشتبه فيه، وفي يناير/ كانون الثاني أقر الرجل، ويدعي نيل، بأنه مذنب بإرسال رسالة مسيئة.
وقال برنتفورد "تمت معاقبة نيل بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين بالإضافة إلى حظره من ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات".
وأضاف "يمنع القرار نيل من حضور أي مباراة كرة قدم في المملكة المتحدة".
وعوقب نيل أيضًا من السفر للخارج لحضور المباريات الدولية ومباريات التصفيات والبطولات.
وسجل توني (26 عامًا) 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه غاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.
ويعاني العديد من اللاعبين حول العالم من أزمة الإساءات العنصرية التي تطالهم خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخيرًا، طلب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي من منصات التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراء من جانبها، وذلك بعد أن استدعى الشرطة بسبب إساءات عنصرية وجهت للمدافع كايل ووكر-بيترز.
وجرى استهداف المدافع ووكر-بيترز بسلسلة من الردود الهجومية، منها رموز تعبيرية على شكل قرد، عبر منشور بحسابه على تطبيق إنستغرام عقب المباراة التي انتهت بتعادل الفريق مع مانشستر يونايتد سلبيًّا، في الدوري الإنجليزي الممتاز.