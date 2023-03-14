حرمان مشجع من دخول كل ملاعب إنجلترا بعد الإساءة لتوني مهاجم برنتفورد

أعلن برنتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أنه تم حظر رجل وجَّه إساءة عنصرية إلى المهاجم إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي من دخول جميع ملاعب إنجلترا.

ونشر توني، الذي تعرَّض لإساءات عنصرية بضع مرات، صورة لمحادثة تلقاها عبر حسابه على "إنستغرام" في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون.

وبدأت الشرطة تحقيقًا لتعقب المشتبه فيه، وفي يناير/ كانون الثاني أقر الرجل، ويدعي نيل، بأنه مذنب بإرسال رسالة مسيئة.