ذا أتلتيك: نادي ليفربول معروض للبيع

من جهتها قالت صحيفة "ميرور" إنه من غير الواضح مستوى الاهتمام وما إذا كان من المحتمل إتمام الصفقة.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة "فينوي الرياضية" ما يلي: "كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية في أندية الدوري الإنجليزي ولا مفر من سؤالنا بانتظام عن ملكية "فينوي الرياضية" في ليفربول".