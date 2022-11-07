ذا أتلتيك: نادي ليفربول معروض للبيع
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، على أن مُلاّك ليفربول لكرة القدم "شركة فينوي الرياضية" قرروا عرض النادي للبيع بشكل كامل.
وأوضحت الصحيفة، أن "مُلاك النادي رفضوا البيع بالماضي لكنهم غيروا موقفهم وسيستمعون للعروض المقدمة".
وأوضح التقرير، أنه ليس واضحًا ما إذا كان سيتم إبرام صفقة لبيع النادي في نهاية الأمر أم لا لكن مُلاك النادي يدعون لتقديم العروض.
من جهتها قالت صحيفة "ميرور" إنه من غير الواضح مستوى الاهتمام وما إذا كان من المحتمل إتمام الصفقة.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة "فينوي الرياضية" ما يلي: "كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية في أندية الدوري الإنجليزي ولا مفر من سؤالنا بانتظام عن ملكية "فينوي الرياضية" في ليفربول".
وأضاف البيان "لقد تلقت "فينوي الرياضية" بشكل متكرر عبارات إبداء الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمين في ليفربول، وقالت الشركة من قبل ذلك بموجب الشروط والأحكام الصحيحة، سننظر في مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد".
وتابع البيان "لا تزال "فينوي الرياضية" ملتزمة تمامًا بنجاح ليفربول، داخل وخارج الملعب.
و"شركة فينوي الرياضية" مملوكة بشكل أساسي لجون دبليو هنري، الذي كان أحد المؤسسين إلى جانب رئيس مجلس الإدارة توم فيرنر.
وباعت الشركة واختصارها "FSG" نسبة 11٪ لشركةRedBird Capital Partners العام الماضي مقابل 750 مليون دولار (655 مليون جنيه إسترليني).
واستحوذت "FSG" على ليفربول في أكتوبر 2010، حيث اشترى النادي من المالكين الأمريكيين المثيرين للجدل جورج جيليت جونيور وتوم هيكس.
وغيرت "FSG" ليفربول خلال تلك الفترة، حيث جلبوا المدرب الألماني يورغن كلوب، وفازوا بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى بينها لقب في دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، فقد أثار نموذج الإنفاق المستدام الخاص بهم بعض الانتقادات، بالإضافة إلى مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب.
وكانت نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023 أسفرت عن مباريات نارية للغاية، بمقدمتها ليفربول وريال مدريد في تكرار للمباراة النهائية للموسم الماضي.
بينما ستكون هناك مباراة قوية أخرى بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دور الـ 16.