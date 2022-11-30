ساوثغيت يشيد براشفورد الجديد بعد هدفيه في مباراة إنجلترا ضد ويلز

قال المدرب غاريث ساوثغيت إن ماركوس راشفورد تحول تماما مع منتخب إنجلترا، وذلك بعد أن سجل هدفين أمام ويلز، يوم الثلاثاء، ليرسل بلاده إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وعندما أعلن ساوثغيت عن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم، لم يكن من المؤكد بأي حال من الأحوال وجود اسم راشفورد فيها.

لكن، إذا كانت هناك أي شكوك متبقية بشأن ما إذا كان قد استحق مكانه في التشكيلة، فإنها تبددت تماما في مباراة إنجلترا الأخيرة في المجموعة الثانية، عندما قادتها ثنائية راشفورد في الشوط الثاني إلى فوز مستحق 3-صفر على ويلز والصعود لمواجهة السنغال في الدور الثاني.

وافتتح هدفه الأول، الذي جاء من ركلة حرة بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، التسجيل للمنتخب الإنجليزي، في حين كان الهدف الثاني ملائما أكثر لأسلوبه، إذ انطلق إلى قلب منطقة الجزاء من اليمين قبل أن يطلق تسديدة قوية مرت من بين قدمي حارس المرمى إلى الشباك.