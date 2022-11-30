ساوثغيت يشيد براشفورد الجديد بعد هدفيه في مباراة إنجلترا ضد ويلز
قال المدرب غاريث ساوثغيت إن ماركوس راشفورد تحول تماما مع منتخب إنجلترا، وذلك بعد أن سجل هدفين أمام ويلز، يوم الثلاثاء، ليرسل بلاده إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.
وعندما أعلن ساوثغيت عن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم، لم يكن من المؤكد بأي حال من الأحوال وجود اسم راشفورد فيها.
لكن، إذا كانت هناك أي شكوك متبقية بشأن ما إذا كان قد استحق مكانه في التشكيلة، فإنها تبددت تماما في مباراة إنجلترا الأخيرة في المجموعة الثانية، عندما قادتها ثنائية راشفورد في الشوط الثاني إلى فوز مستحق 3-صفر على ويلز والصعود لمواجهة السنغال في الدور الثاني.
وافتتح هدفه الأول، الذي جاء من ركلة حرة بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، التسجيل للمنتخب الإنجليزي، في حين كان الهدف الثاني ملائما أكثر لأسلوبه، إذ انطلق إلى قلب منطقة الجزاء من اليمين قبل أن يطلق تسديدة قوية مرت من بين قدمي حارس المرمى إلى الشباك.
وعندما رفع ذراعيه إلى السماء احتفالا بالهدف، ما أوضح لاحقا أنها كانت إيماءة بسبب وفاة صديق مقرب منه في الآونة الأخيرة، كان المشهد يتناقض تماما مع العام الماضي حين تراجع مستوى راشفورد مع اقتراب بطولة أوروبا 2020 المؤجلة.
وفي هذه البطولة لعب كبديل في أغلب الوقت وانتهى مشواره فيها بإضاعة محاولته في ركلات الترجيح في النهائي أمام إيطاليا.
وقال ساوثغيت بعد أن أشرك راشفورد أساسيا لأول مرة منذ يونيو حزيران: "لقد كان تحديا بالنسبة له".
"ذهبت لمقابلته في الصيف وأجريت معه محادثة طويلة، كان لديه بعض الأفكار الواضحة حول ما شعر بأنه في حاجة إلى القيام به، ويمكنك أن ترى ذلك مع ناديه، وظهر ذلك معنا. لدينا لاعب مختلف عن هذا الذي كان في بطولة أوروبا".
وأضاف: "إنه شيء عظيم بالنسبة له ورائع بالنسبة لنا".
ويتقاسم راشفورد الآن صدارة هدافي كأس العالم بثلاثة أهداف رغم مشاركته أساسيا في واحدة فقط من مباريات إنجلترا الثلاث ولعبه لمدة 107 دقائق فحسب في المجمل.
وقال راشفورد، بعد أن تصدرت إنجلترا مجموعتها في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2006: "ألعب كرة القدم من أجل لحظات مثل هذه".