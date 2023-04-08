غوارديولا يوضح أسباب تراجع دور كايل ووكر مع مانشستر سيتي
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن كايل ووكر، مدافع الفريق، لا يمكنه اللعب في دور الظهير العكسي بطريقة لعبه الحالية، موضحا قراره بترك الدولي الإنجليزي على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان ووكر جزءا لا يتجزأ من دفاع مانشستر سيتي، وخاض 23 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، لكن غوارديولا اختار جون ستونز في مركز الظهير الأيمن في فوزه 4-1 على ضيفه ليفربول و1-صفر على ملعب كريستال بالاس.
وأشاد غوارديولا بسرعة ووكر، لكنه قال إنه لا يمتلك الخصائص للعب في المركز العكسي، حيث يتحرك الظهير للداخل إلى المساحة في وسط الملعب للسيطرة على الاستحواذ.
وقال غوارديولا للصحفيين: "لا يمكنه فعل ذلك. سيكون دائما يتمتع بالسرعة؛ سيكون كايل سريعا عندما يبلغ من العمر 60 عاما، للعب في الداخل، يجب أن تكون لديك حركات محددة. ليس لديه كل المميزات".
وأضاف: "لقد لعب كظهير كامل قادم للداخل في الماضي مع أربعة مدافعين في الخلف. لقد قدم أداء جيدا ولكن مع هذه الطريقة المكونة من ثلاثة مدافعين في الخلف وثنائي في الوسط لا يمكنه فعل ذلك".
ويسافر سيتي إلى ساوثهامبتون متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم السبت حيث يسعى لتقليص الفارق مع آرسنال في الصدارة إلى خمس نقاط.