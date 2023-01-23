إقامة مباراة إيبسويتش ضد أوكسفورد وسط ضباب كثيف تثير جدلا كبيرا (فيديو)

وتُظهر اللقطات، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، التي انتشرت على موقع "تيك توك" وأعجبت بالفعل أكثر من 50 ألف متابع - الكاميرا تتحرك من جانب واحد من الملعب إلى الجانب الآخر مع عدم وجود لاعبين أو الحكم أو الكرة على الرغم من وجود كل الأضواء الكاشفة.

وقال كيران ماكينا، المدير الفني لإيبسويتش: "في نهاية المباراة لم يكن من الصواب اللعب في رأيي، لم نتمكن من رؤية الكرة أو رؤية الخطوط الجانبية، وكان اللاعبون يقولون إنهم لا يستطيعون رؤية الكرة في أرض الملعب، في تلك المرحلة كانت المباراة سخيفة بعض الشيء".

وأضاف كارل روبنسون، لاعب أوكسفورد: "إذا كنا صادقين تمامًا، فمن المحتمل أنه كان يجب إلغاء المباراة، لكن لو كان الأمر كذلك لكان لدينا نقطة".

وتابع روبنسون "بمجرد أن أدركوا أنه إذا تم إلغاء المباراة، قد لا يكون ذلك جيدًا بما يكفي بالنسبة لهم للوصول إلى المركزين الأولين في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم لذلك أرادوا الاستمرار. من وجهة نظري، ربما كان القرار الخاطئ هو القرار الصحيح".