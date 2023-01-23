إقامة مباراة إيبسويتش ضد أوكسفورد وسط ضباب كثيف تثير جدلا كبيرا (فيديو)
شككت جماهير إيبسويتش في قرار الحكم بمواصلة اللعب وسط ضباب كثيف في مباراتهم على ملعب أوكسفورد، يوم السبت الماضي.
وخسر الفريق 2-1 على ملعب أوكسفورد في ظروف مروعة، حيث كان بالكاد للجماهير رؤية اللاعبين والملعب وما يجري فيه.
ونشرت جماهير الفريق الزائر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن الموقف "المضحك" حيث رددوا مرارًا وتكرارًا "ما الذي يحدث؟"، في إشارة إلى عدم رؤيتهم أحداث المباراة.
وتُظهر اللقطات، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، التي انتشرت على موقع "تيك توك" وأعجبت بالفعل أكثر من 50 ألف متابع - الكاميرا تتحرك من جانب واحد من الملعب إلى الجانب الآخر مع عدم وجود لاعبين أو الحكم أو الكرة على الرغم من وجود كل الأضواء الكاشفة.
وقال كيران ماكينا، المدير الفني لإيبسويتش: "في نهاية المباراة لم يكن من الصواب اللعب في رأيي، لم نتمكن من رؤية الكرة أو رؤية الخطوط الجانبية، وكان اللاعبون يقولون إنهم لا يستطيعون رؤية الكرة في أرض الملعب، في تلك المرحلة كانت المباراة سخيفة بعض الشيء".
وأضاف كارل روبنسون، لاعب أوكسفورد: "إذا كنا صادقين تمامًا، فمن المحتمل أنه كان يجب إلغاء المباراة، لكن لو كان الأمر كذلك لكان لدينا نقطة".
وتابع روبنسون "بمجرد أن أدركوا أنه إذا تم إلغاء المباراة، قد لا يكون ذلك جيدًا بما يكفي بالنسبة لهم للوصول إلى المركزين الأولين في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم لذلك أرادوا الاستمرار. من وجهة نظري، ربما كان القرار الخاطئ هو القرار الصحيح".
وأبلغ الحكم بوبي مادن كلا المديرين الفنيين أنه إذا تم إلغاء المباراة بعد الدقيقة 75، فإن النتيجة (في ذلك الوقت 1-1) ستظل قائمة.
وسجل لاعب خط الوسط كاميرون براناغان تسديدة بعيدة المدى في وقت متأخر ليحصد نقاط الفوز الثلاث لفريقه أوكسفورد، ومن المحتمل أن حارس مرمى إيبسويتش كريستيان والتون لم يشاهد الكرة من الأساس وبالتالي لم ينجح في التصدي للكرة.
وتركت النتيجة إيبسويتش الساعي للصعود للتشامبيونشيب، في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن شيفيلد وينزداي صاحب المركز الثاني، بينما صعد أكسفورد للمركز العاشر بفارق ثماني نقاط عن مراكز المواجهات الفاصلة.