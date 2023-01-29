ميرور: مانشستر يونايتد مطالب بدفع مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع هاري كين

وكانت هناك تقارير تفيد بأن مانشستر يونايتد وضع سقفًا للرواتب، مما يعني عدم حصول أي لاعب في الفريق الأول على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويعلم النادي أن مثل هذا القرار ينهي بشكل فعال آمالهم في التعاقد مع كين.

وفي نفس الوقت يجري ماركوس راشفورد أيضًا محادثات بشأن العقد الجديد مع النادي ويطالب براتب أعلى، مما يصعب موقف الإدارة في التشبث بسقف الرواتب.

هاري كين، الذي أمضى حياته كلاعب بالكامل في شمال لندن رفقة توتنهام لكن دون ألقاب، من المقرر أن يُخبر إدارة الفريق إن كان يرغب في الرحيل والبحث عن تحد جديد أو الجلوس على طاولة المفاوضات وتجديد عقده.

فيما ذكرت صحيفة "ذا صن"، نقلًا عن فلوريان بليتنبرغ الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن توتنهام مقتنع ببقاء هاري كين في النادي اللندني.

وأوضح أن إدارة توتنهام ما زالت متفائلة للغاية بأن كين سيرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو بايرن ميونخ لصالح توقيع عقد جديد طويل الأمد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لهاري كين مع توتنهام في يونيو 2024، ولكن بعد المحادثات الأخيرة بين وكيله وإدارة النادي، فإن المهاجم بات قريبًا من الاتفاق على عقد جديد.